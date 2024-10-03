Ринат Садыков: К саммиту БРИКС в Казани уже подготовлены 120 волонтеров из РТ

К саммиту БРИКС, который пройдет в Казани, уже подготовлены 120 волонтеров из Татарстана. Это большое доверие к системе добровольчества республики. Об этом сообщил на семинаре для ответственных за добровольчество в муниципальных образованиях РТ министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

«Мы уже подготовили 120 волонтеров для участия в организации и проведении большого саммита стран БРИКС. Это один из показателей доверия к нашим добровольцам на таких событиях международного уровня», - отметил министр.

Он подчеркнул, что развитие добровольчества в Татарстане - это одна из приоритетных задач Национального проекта «Образование». Поэтому пятый год подряд проводится семинар, где подводят итоги работы.

«Мы смотрим, какие сегодня у нас есть приоритеты, сложности, и как мы их можем решить, чтобы во всех городах и районах Татарстана волонтёрское движение развивалось успешно», - пояснил Садыков.

В своем докладе он обозначил районы, которые наиболее успешно выполняют поставленные задачи по развитию добровольческого движения, а также призвал отстающих исправить свои недоработки.

Особое внимание в дискуссии было уделено развитию Добро.Центров. Их уже было создано огромное количество по всей стране, в том числе и в Татарстане, рассказала заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина.

«Прошу активизироваться с тем, чтобы мы объяснили люди, какие возможности для них предоставляют Добро.Центры. С одной стороны, можно получить разного рода консультации, а с другой нами различные практики по развитию добровольческих движений. Таким образом, мы все будем видеть, как граждане могут воспользоваться Добро.Центром», - подчеркнула она.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».