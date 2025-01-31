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Общество 31 января 2025 14:51

Ринат Садыков отметил труд семей волонтеров гуманитарных миссий

На итоговом заседании коллегии Минмолодежи Татарстана глава ведомства Ринат Садыков поблагодарил семьи волонтеров гуманитарных миссий.

«В вашем лице мы сегодня благодарим дружное и крепкое республиканское сообщество неравнодушных граждан, объединившихся в движение #МЫВМЕСТЕ. Говорим вам спасибо за неоценимый труд и самый большой вклад в дело победы», — отметил Садыков, приветствуя находящихся в зале представителей приглашенных семей.

Он добавил, что в 2024 году стартовала подготовка психологов, которые будут работать с ветеранами боевых действий для максимально быстрой их социализации. Образовательный семинар посетили уже 100 специалистов.

Кроме того, Минмолодежи включится в проект «Время героев» — «Батырлар заманы». «Уверены, что студенты — участники СВО станут активными слушателями проекта и обучатся современным методам и технологиям управления, коммуникации, собственной мотивации на личностное развитие», — заключил Ринат Садыков.

#Ринат Садыков #минмолодежи рт #гуманитарная помощь
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