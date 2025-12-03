Ринат Садыков обсудил с молодежью Лисичанска и Рубежного вопросы развития городов

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель премьер-министра РТ Ринат Садыков провел встречу с молодежным активом подшефных Татарстану городов ЛНР Лисичанск и Рубежное. Все они ранее стали участниками форума «Мост единства» в Казани. Участники встречи внесли ряд предложений по внедрению передового опыта Татарстана в сфере образования, спорта, культуры и молодежной политики.

Одна из главных точек роста – создание собственных многофункциональных пространств для молодежи и в Лисичанске, и в Рубежном. Именно с работой таких пространств в Татарстане ознакомились участники форума.

По мнению участников встречи, лаборатории, арт пространства, творческие студии и студии звукозаписи, прикладные мастерские и многое другое может стать содержательной, а главное – актуальной повесткой работы для местной молодежи.

Особое внимание в ходе встречи уделили Рубежному, где планируется создание современного молодежного центра – первого в городе. Пространство должно стать местом, где молодежь сможет собираться в свободное время, проводить мероприятия, заниматься творчеством, спортом, разрабатывать и реализовывать актуальные для города социальные проекты. В качестве возможной площадки рассматриваются здания библиотек и культурных центров.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Ключевым инструментом реализации проектов станет работа с грантами. Молодежь намерена активно участвовать в федеральных, республиканских и молодежных конкурсах. Для этого планируется запустить обучающие сессии по подготовке проектных заявок, привлечь экспертов и наладить постоянную поддержку со стороны наставников.

В Лисичанске фокус – на восстановлении педагогического и медицинского колледжей, что позволит не только подготовить кадры, но и удерживать молодежь в городе. Также обсуждается обустройство универсальных спортивных площадок, развитие киберспортивных зон и творческих лабораторий.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

«Изменения начинаются с людей, которые готовы их воплотить. Если молодежь стремится быть главными авторами процессов развития и в области социальной и экономической плоскости своих городов – это вселяет большую надежду на стремительное развитие! Молодежь не уезжает, они учатся, работают, создают семьи, созидают. Мы поддерживаем такой системный подход», – подчеркнул Ринат Садыков.