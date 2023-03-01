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Садыков призвал вузы повышать гражданскую активность студентов Татарстана
Работа со студентами остается одним из приоритетов работы Минмолодежи Татарстана, заявил глава ведомства Ринат Садыков. Он призвал усилить работу по повышению гражданской активности учащихся и рассказал планах совместной работы в этом направлении с вузами республики.
«Уверен, что в тесном взаимодействии с ректорским корпусом вузов, с директорами, с ссузами мы сможем выработать новые приоритеты и направления работы со студентами, значительно повысим их гражданскую активность. Особенно в преддверии важных общественно-политических событий 2024 и 2025 годов», – заявил министр, выступая на итоговой коллегии ведомства.
Он напомнил, что в этом году состоятся выборы нового лидера организации «Лига студентов Республики Татарстан», отметив важность этой работы и призвав к активному участию в ней.
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