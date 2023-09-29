Ринат Садыков назвал проблемы, с которыми молодежь Татарстана обращается к психологам

За первое полугодие 2023 года на телефоны доверия поступило более 12 тыс. звонков. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. По его словам, чаще всего на телефон доверия обращаются по проблемам принятия себя, взаимоотношения полов, отношений со сверстниками, родителями, учебных проблем, переживания травм и другим, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с 2022 года впервые проводится капитальный ремонт центров психолого-педагогической помощи. 15 объектов в 5 районах Татарстана с финансированием в 300 млн рублей отремонтированы в 2022 году. Сейчас ремонтные работы ведутся в 10 центрах в 4 районах республики, а в 2024 году планируем обновить 6 центров в 5 городах республики. Работа этих центров — важная личная поддержка молодых людей и механизм профилактики и предупреждения суицидов, травли в подростковой и молодежной среде», — поделился Ринат Садыков.

Министр отметил, что в Татарстане функционируют два телефона доверия – детский 8-800-2000-122 и молодежный 8-800-555-22-20.

В том числе, молодежь Республики Татарстан может обратиться за бесплатной квалифицированной психологической помощью в центры психолого-педагогической помощи детям и молодежи в городе Казани, Набережных Челнах, Лениногорске, Нижнекамске, Чистополе, Бугульме и Альметьевске. В них проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации, ведется психокоррекционная работа.