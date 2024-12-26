Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Садыков назвал сроки открытия Дворца молодежи в Казани при «хорошем сценарии»
По самым оптимистичным прогнозам Дворец молодежи в Казани на базе ДК Химиков откроется в 2025-м. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Мы разработали концепцию Дворца молодежи с учётом мнения жителей Казани и Татарстана. Мы провели ряд общественных слушаний, определились с наполнением и дизайнерскими решениями. Сейчас ждём результаты экспертизы. Дата открытия зависит от решений по финансированию капитального ремонта. Самый оптимистичный прогноз - 2025 год», - отметил он.
В этом году уже была освоена первая часть федерального финансирования на капремонт - порядка 90 млн рублей, а на 2025-й запланировано около 80 млн рублей. Также будут привлечены республиканские средства, заключил Садыков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»