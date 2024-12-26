Садыков назвал сроки открытия Дворца молодежи в Казани при «хорошем сценарии»

По самым оптимистичным прогнозам Дворец молодежи в Казани на базе ДК Химиков откроется в 2025-м. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы разработали концепцию Дворца молодежи с учётом мнения жителей Казани и Татарстана. Мы провели ряд общественных слушаний, определились с наполнением и дизайнерскими решениями. Сейчас ждём результаты экспертизы. Дата открытия зависит от решений по финансированию капитального ремонта. Самый оптимистичный прогноз - 2025 год», - отметил он.

В этом году уже была освоена первая часть федерального финансирования на капремонт - порядка 90 млн рублей, а на 2025-й запланировано около 80 млн рублей. Также будут привлечены республиканские средства, заключил Садыков.