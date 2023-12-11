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Ринат Садыков назвал главный итог работы молодежной политики в этом году
Реализацию патриотических программ и проектов в области волонтерства, которые привели к активному подключению молодых людей к гуманитарным миссиям на новые территории России, можно назвать главным итогом работы молодежной политики в этом году. Таким мнением с «Татар-информом» поделился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Главные итоги для меня – реализация патриотических программ. То, как сегодня молодежь подключилась к гуманитарным миссиям, заслуживает большего внимания. Молодые люди как на уровне муниципалитетов, так и в вузах и ссузах Татарстана активно участвуют в формировании гуманитарной помощи новым территориям, что говорит о высоком уровне их социальной ответственности», – сообщил министр.
Напомним, что сегодня в Казани стартовал форум «Наш Татарстан», где подведут итоги реализации молодежной политики в республике в этом году и наградят тех, кто внес наибольший вклад в развитие отрасли.
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