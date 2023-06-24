Ринат Садыков назвал три главные проблемы, волнующие татарстанских студентов

Чаще всего татарстанских студентов волнуют такие вопросы, как нехватка мест в общежитиях, низкая стипендия и высокая нагрузка по учебному плану. Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«У студентов всегда много вопросов и проблем, связанных с общежитиями, потому что зачастую не хватает мест. Есть запрос на постройку новых зданий. Вторая проблема — низкая стипендия. Третья, которую называют сами студенты, — это высокая нагрузка по учебному плану. Я с этим не согласен. Считаю, что чем больше ты за время обучения возьмешь знаний, тем выше будет уровень твоего профессионализма», — рассказал спикер.

Также в отдельных вузах ест запросы о том, чтобы сделать более доступной спортивную среду. Кроме того, многие говорят о необходимости субсидирования расходов на транспорт, добавил министр.

«Студенты просят подумать над тем, как можно субсидировать их межгородские поездки, когда они возвращаются домой на выходные», — заключил Садыков.