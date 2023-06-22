Ринат Садыков: «Молодежь всегда была главным человеческим капиталом Татарстана»

Фото: gossov.tatarstan.ru

В последние годы в Татарстане активизировалась патриотиотическая и воспитательная работа среди детей и молодежи. Новые вызовы, которые исходят от недружественных стран в отношении России, и вызовы, связанные с проведением спецоперации, требуют большего внимания со стороны органов власти и образовательных учреждений. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании в Пестречинском районе республики.

«Давление на молодёжь со стороны недружественных западных стран идёт, чтобы поколебать нашу нерушимость и уверенность в завтрашнем дне. Помочь подрастающему поколению выстроить целостные отношения к нашей многонациональной родине, сформировать активную гражданскую позицию и самосознание – эти ориентиры закреплены в Основном законе России, раскрываются в федеральном законодательстве, а также находят отражение в республиканских законах и программах», – подчеркнул спикер парламента Татарстана.

Ильхам Кашапов Фото: gossov.tatarstan.ru

Далее с докладом выступил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов. Он рассказал участникам заседания о том, какая работа ведется в направлении патриотического воспитания детей и молодежи в муниципалитете. Программы направлены на формирование у молодежи гражданской ответственности и идентичности, воспитание высокого патриотического сознания, верности Отечеству, толерантности, культуры межэтнических отношений, духовности, уважения к старшему поколению и человеческому труду.

«Главный акцент в патриотической работе делается на деятельности образовательных учреждений. В каждой школе, лицее и детском саду разработаны и действуют патриотические программы обучающихся. Рабочая неделя начинается с церемонии выноса и поднятия флага, исполнения гимна. Обязательным является еженедельное мероприятие “Разговоры о важном”, которое также направлено на развитие патриотизма», – заметил Кашапов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В завершение доклада глава района обозначил проблемные вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи республики, в том числе отсутствие достаточного количества кружков для детей в школах, высокий износ спортивных объектов, отсутствие ставок тренеров на спортивных площадках во дворах и ряд других проблем.

«Молодежь всегда была и остается главным человеческим капиталом нашей республики. Все больше она вовлекается в решение важных государственных задач повышения демографии, развития науки, технологий, сохранения культуры, традиций многонационального народа Татарстана. Сегодня важно создать условия, при которых каждый молодой человек станет успешным в карьере, полезным дома для родных и близких, будет востребованным на работе и в обществе», – заметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ринат Садыков Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, сегодня в Татарстане проживает более одного миллиона жителей в возрасте от 14 до 35 лет. В республике действует широкая сеть инфраструктуры, которая способствует реализации гражданского и военно-патриотического воспитания – это молодежные центры, молодежные (подростковые) клубы, а также военно – патриотические клубы, центры «Форпост» и «Авангард», работа которых за год охватывают до 500 тыс. человек.

«Министерством реализуется уже ставшие традиционными республиканские мероприятия. Ежегодная военно-спортивная игра „Зарница – 2023“, военно-спортивная игра „Победа“, фестиваль военно-исторической реконструкции „Рождение Легендарной и Непобедимой“. Сохранение исторической памяти является одним из приоритетных направлений патриотического воспитания молодежи. Поисковую деятельность на территории Татарстана осуществляет Региональная общественная организация „Объединение „Отечество““, которая объединяет 67 поисковых отрядов с общим количеством участников более 1,2 тыс. человек», – подчеркнул Садыков.

Одним из ярких и впечатляющих своим масштабом направлений патриотического воспитания является военно-исторические реконструкции, позволяющие создать образ героя нашей страны во время Первой Мировой войны или Великой Отечественной войны. Так 24-25 июня 2023 года на родине Героя Советского союза в селе Альвидино Пестречинского района планируется V юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» – 2023. В июне 2022 года фестиваль посетили более 15 тыс. гостей.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«На вопрос о том, сколько подростковых клубов в Татарстане сегодня существует, ответ был, а вот сколько молодежи не занято и не заинтересовано подростковыми клубами, полного ответа не прозвучало. Мы хотим вести работу и в этом направлении. Речь идёт о патриотизме, об образовании, воспитании, о профессиональной пригодности, о готовности к будущей жизни – все это должно находиться в обзоре у руководства республики и органов государственной муниципальной власти», – резюмировал Фарид Мухаметшин.

Участниками выездного заседания Президиума Государственного Совета Татарстана стали также уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская, уполномоченная по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец, министр юстиции РТ Рустем Загидуллин, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, руководство образовательных учреждений республики, представители муниципалитета.