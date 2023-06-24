Ринат Садыков: Кратно увеличим финансирование программы поддержки молодежи на селе

В Татарстане разработана новая программа по поддержке сельской молодежи. Подобная уже существовала в республике, но сейчас ее планируют масштабировать и выделить дополнительное финансирование. Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Программа поддержки сельской молодежи в Татарстане давно работает, она оценивается в 4,5 млн рублей в год. Мы понимаем, что больших результатов за такие средства для 240 тыс. молодых людей в селе достичь очень сложно. Поэтому мы кратно эту цифру увеличили, очень надеемся, что эта программа будет поддержана», – рассказал спикер.

Он пояснил, что львиная доля средств пойдет на поддержку двух направлений: социально-значимые проекты на селе и создание условий и обучение молодежному предпринимательству.

«Мы уверены, что молодежное предпринимательство – это серьезный толчок для развития нашей сельской местности», – заключил Садыков.