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Ринат Садыков: Кратно увеличим финансирование программы поддержки молодежи на селе
В Татарстане разработана новая программа по поддержке сельской молодежи. Подобная уже существовала в республике, но сейчас ее планируют масштабировать и выделить дополнительное финансирование. Об этом во время встречи с журналистами сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Программа поддержки сельской молодежи в Татарстане давно работает, она оценивается в 4,5 млн рублей в год. Мы понимаем, что больших результатов за такие средства для 240 тыс. молодых людей в селе достичь очень сложно. Поэтому мы кратно эту цифру увеличили, очень надеемся, что эта программа будет поддержана», – рассказал спикер.
Он пояснил, что львиная доля средств пойдет на поддержку двух направлений: социально-значимые проекты на селе и создание условий и обучение молодежному предпринимательству.
«Мы уверены, что молодежное предпринимательство – это серьезный толчок для развития нашей сельской местности», – заключил Садыков.
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