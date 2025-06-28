Ринат Садыков: Ко Дню молодежи мы подготовили полезные площадки для молодых людей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр по делам молодежи Ринат Садыков осмотрел площадку празднования Дня молодежи в экстрим-парке «Урам». Он пообщался с молодыми людьми и ознакомился с активностями, организованными в парке.

«Сегодня мы в экстрим-парке "Урам" и в парке имени Горького отмечаем День молодежи. Подобные праздники организованы и в других районах Татарстана. Здесь гости могут увидеть огромное количество площадок для разной молодежи, которая хочет проявить себя в разных направлениях. Это и образовательные, и карьерные площадки, мастер-классы, социальный блок, ярмарки и многое другое. Стартовали и спортивные соревнования. Мы постарались сделать все активности полезными для молодых людей», – отметил Ринат Садыков.

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

По его словам, такой формат организации праздника соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Визуально экстрим-парк можно поделить на три части с точки зрения активностей: под мостом Миллениум можно посмотреть на служебные автомобили различных структур и посетить мастер-классы, на спортивной площадке развернулись разные соревнования, а на футбольном поле представлена большая ярмарка вакансий от компаний Татарстана и лектории.

«Вместе со Днем молодежи сегодня отмечается выпускной. У нас представлены площадки девяти вузов, а также ярмарка вакансий. Ожидаются огромное количество интересных лекторов из разных городов страны. Вечером ждём выступлений больших артистов», – добавила директор экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова.

В парке представлены более 30 интерактивных площадок, где можно попробовать себя в разных направлениях и выиграть призы.