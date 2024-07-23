Ринат Садыков: «Казаньоргсинтез» – одно из лучших мест для работы выпускников

Фото: пресс-служба "Казаньоргсинтеза"

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков высоко оценил условия работы, а также возможности личного и карьерного развития молодых сотрудников «Казаньоргсинтеза». Руководитель ведомства посетил предприятие, его производственную площадку и пообщался с активом молодежного движения.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин на встрече с министром отметил важность популяризации рабочих профессий. Министр рассказал об инструментах, которые использует ведомство для решения этой задачи и отметил готовность делиться ими с предприятием. Директор по организационному развитию КОСа Юлия Меречина уточнила, что на сегодняшний день более 30% от общей численности предприятия составляют молодые сотрудники (в возрасте до 35 лет). По ее словам, разработка эффективных механизмов привлечения молодежи остается ключевой задачей для «Казаньоргсинтеза».

Министр посетил с обзорной экскурсией производственную площадку предприятия и посетил одну из операторных. В рамках клуба «Встречи без галстука» в офисе СИБУР-РТ Ринат Садыков встретился и пообщался с молодыми специалистами. Сотрудники предприятия узнали о ближайших и уже реализующихся программах для молодёжи, о личном карьерном треке министра и его достижениях, а также о ДК «Химиков», который теперь станет Центром молодежи РТ.

Министр выразил признательность руководству и молодежному движению КОС за активную работу по привлечению молодых специалистов и созданию благоприятных условий для их профессионального развития. Он также подчеркнул важность поддержки молодежи в вопросах трудоустройства и обучения, а также готовности республики к содействию в этом направлении.

«Впечатления самые положительные, потому что мы видим, как хорошо устроен производственный процесс на «Казаньоргсинтезе», как организован досуг сотрудников, какие условия создаются для молодых работников. Поэтому «Казаньоргсинтез» действительно показывает высокую планку и хороший пример для всех предприятий – и нашей республики, и нашей страны. Думаю, что это одно из самых лучших мест работы для выпускников профильных университетов, институтов и техникумов», — отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков.

Ринат Садыков о важности решения «Казаньоргсинтеза» о передаче ДК «Химиков» республике. На его базе будет создано пространство для молодежи. «Я думаю, что это однозначно положительное решение, оно стратегически выверенное и правильное. ДК «Химиков» станет республиканским ресурсным молодежным центром, в том числе и для молодежи предприятий города Казани, включая и «Казаньоргсинтез», безусловно», — сказал он.

Предприятие получило высокую оценку министра. Особое внимание он обратил на условия работы сотрудников. Это, к примеру, корпоративные автобусы, которые предоставляются сотрудникам — многие из работников отказались от личного авто в пользу комфортного и экологичного транспорта, работающего на метане. Также министр посетил столовую и ознакомился с представленным меню, узнал о процессах переработки пластика и его транспортировке и осмотрел обновленный в 2022 году Центр здоровья, где лично смог протестировать один из аппаратов для проведения предсменного медосмотра.