Ринат Садыков: Казань – открытая площадка для высокого уровня диалога разных стран

Молодежная международная дипломатия делает большие усилия для того, чтобы в период изоляции России на мировой арене и введения нескольких пакетов санкций, сотрудничество с дружественными нам странами не прекращалось. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Против нашей страны вводят различного рода санкции и, казалось бы, дипломатические отношения должны быть поставлены на паузу. Но, как мы видим, наоборот молодежная международная дипломатия делает большие шаги, усилия, чтобы, как минимум, на уровне молодежных организаций, которые сотрудничают уже много лет, эта кооперация продолжалась и усиливалась», - отметил глава ведомства.

Садыков также подчеркнул, что Казань уже традиционно продолжает выступать лидером в этой международной повестке. В прошлом году она была признана молодежной столицей ОИС, и только в 2023 году здесь уже прошли конгресс и форум молодых дипломатов, форум молодых предпринимателей. В предстоящий месяц в столице Татарстана пройдут сразу два события – II Молодежный научный конгресс стран Организации Исламского сотрудничества и Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС.

«Благодаря тем большим интеграционным процессам, экономической и политической повестке, которой придерживается республика Татарстан на международной арене, благодаря вкладу руководства республики в развитии контактов с международным сообществом мы показываем, что Казань еще раз становится открытой площадкой для правильного, высокого уровня диалога разных стран», - подчеркнул министр по делам молодежи РТ.