Ринат Садыков и Дарья Лантратова обсудили вопросы оказания помощи Лисичанску и Рубежному

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков в ходе рабочей поездки в Лисичанск обсудил вопросы оказания помощи подшефным городам Луганщины с зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заместителем секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дарьей Лантратовой.

Скоро исполнится четыре года, как Татарстан взял шефство над Лисичанском, и три года с начала шефской работы республики в другом городе ЛНР – Рубежном. Системная работа по поддержке подшефных территорий под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова продолжается при самом активном участии жителей, предприятий и организаций Татарстана.

Одной из ключевых площадок поддержки остается гуманитарный центр Лисичанска. Здесь принимают и распределяют помощь, поступающую из Татарстана, а также формируют заявки на помощь, исходя из актуальных потребностей. Жителей обеспечивают строительными материалами, продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией и одеждой. Отдельное внимание уделяется обеспечению пункта временного размещения.

Садыков и Лантратова также посетили восстановленную школу №2. В здании сделан капитальный ремонт, школа оснащена современным оборудованием. В числе приоритетных задач – развитие дополнительного образования, создание условий для занятий спортом и организации досуга учащихся.

По итогам визита Дарья Лантратова отметила высокий уровень организации шефской работы Республики Татарстан и поблагодарила за оказываемую на системной основе поддержку городам ЛНР.