Минмолодежи Татарстана: «Детские лагеря Крыма работают в штатном режиме»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

За два неполных летних месяца на Черноморском побережье успели отдохнуть 3 959 детей из Татарстана, а в августе заедет еще 981 ребенок. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Он посетил детские лагеря полуострова, в которых отдыхают ребята из республики, и пообщался с ними.

«Все лагеря находятся под особым контролем органов безопасности и силовых структур, регулярно проводятся профилактические мероприятия, обеспечивающие предупреждение чрезвычайных ситуаций, – подчеркнул он. – Детские лагеря Крыма работают в штатном режиме».

В первую очередь Садыков побывал в подведомственном Минмолодежи центре «Ак Барс – Сэлэт», расположенном в Форосе. Здесь идет уже третья летняя смена на которую заехали 119 детей из разных городов и районов республики.

Садыков обошел жилые корпуса, ознакомился с работой цехов пищеблока, медицинского пункта, постов спасателей на пляже и осмотрел территорию лагеря, на которой расположены спортивные и рекреационные площадки. Также он проверил работоспособность систем оповещения на случай ЧП, видеокамер и связь со специальными службами.

В разговоре с министром ребята рассказали, что хотели бы увеличить количество дней в смене, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Коме того, глава Минмолодежи РТ посетил детскую здравницу «Сатера» в Алуште, где отдыхают 206 юных представителей самого яркого фестивального движения Татарстана «Созвездие – Йолдызлык». Уже второй год этот лагерь становится также площадкой для репетиций большого концерта для Черноморского Флота.

Садыков ознакомился с бытовыми условиями ребят, пообщался с их педагогами и наставниками с которыми обсудили планы по отдыху детей в 2024 году в Крыму.

Всего на сегодняшний день более тысячи детей из Татарстана отдыхают в четырех лагерях Черноморского побережья: 499 человек в ДОЛ «Глобус» и 368 человек в ДОЛ «Витязево» Краснодарского края, 206 детей в ДОЛ «Сатера» и 119 детей в ДОЛ «Сэлэт Ак Барс» в Крыму.