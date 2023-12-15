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Ринат Садыков: Блогеры активно участвуют в сохранении и развитии культуры
Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на фестивале блогеров Татарстана «Шәп» отметил влияние лидеров общественного мнения на аудиторию.
«Еще не до конца оценен труд блогеров, их вклад в медиапространство. Их влияние очень сильное. Настроение аудитории зависит от того, что вы говорите, что показываете. Вы также активно участвуете в сохранении и развитии культуры, чтобы молодежь видела», – сказал министр.
На фестивале блогеров «Шәп» также наградили лучших блогеров Татарстана.
Автор: Энже Габдуллина
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