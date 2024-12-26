Садыков анонсировал открытие трёх новых молодежных центров в Татарстане

В ближайшее время молодежные центры откроются в Менделеевске, Рыбной Слободе и Дрожжановском районе. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Буквально завтра открываем молодежный центр в Менделеевске, в ближайшее время – в Рыбной Слободе и Дрожжановском районе. Таким образом, мы создаём условия для профессиональной и творческой самореализации молодежи», - пояснил он.

На сегодняшний день в Татарстане работают 39 молодежных центров.