Ринат Рахматуллин выступит в Казани через 6 месяцев после освобождения

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

После полугода заключения в Казань возвращается певец Ринат Рахматуллин с концертом «Тормыш китабы» («Книга жизни»), который пройдет в КСК «УНИКС» 7 и 8 октября.

«В последние годы мы просмотрели много концертов и выявили такую тенденцию. Артист со своим внутренним миром, мыслями и чувствами остается на заднем плане. Каким-то образом все, что создает красоту и шоу, прячет артиста и его песни. В нашей программе Ринат Рахматуллин откроет свои нераскрытые стороны, новые переживания. А эти переживания были разные, вы сами это хорошо знаете — семья, тюрьма, борьба с самим собой» — заявила на пресс-конференции «Татар-информа» концертный директор артиста Эльвира Хамматова.

Название концерта происходит от названия песни «Тормыш китабы». По словам Хамматовой, в ней описана вся жизнь певца, и с нее же будет начинаться «разговор» о жизни Рахматуллина.

В прошлом году он был приговорен к 6 месяцам колонии-поселения за вождение в пьяном виде и создание ситуации, приведшей к ДТП. Также по решению суда певец лишен права управления транспортными средствами на 3,5 года. В апреле 2024 года певец вышел на свободу.

Концертная программа «Тормыш китабы» («Книга жизни») также пройдет 3 октября в Рыбно-Слободском районе, 9 октября в ЦК им. Горького в Зеленодольске, 14 октября в Набережных Челнах, 16 октября в Доме Молодежи в Санкт-Петербурге.