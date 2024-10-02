Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ринат Рахматуллин выступит в Казани через 6 месяцев после освобождения
После полугода заключения в Казань возвращается певец Ринат Рахматуллин с концертом «Тормыш китабы» («Книга жизни»), который пройдет в КСК «УНИКС» 7 и 8 октября.
«В последние годы мы просмотрели много концертов и выявили такую тенденцию. Артист со своим внутренним миром, мыслями и чувствами остается на заднем плане. Каким-то образом все, что создает красоту и шоу, прячет артиста и его песни. В нашей программе Ринат Рахматуллин откроет свои нераскрытые стороны, новые переживания. А эти переживания были разные, вы сами это хорошо знаете — семья, тюрьма, борьба с самим собой» — заявила на пресс-конференции «Татар-информа» концертный директор артиста Эльвира Хамматова.
Название концерта происходит от названия песни «Тормыш китабы». По словам Хамматовой, в ней описана вся жизнь певца, и с нее же будет начинаться «разговор» о жизни Рахматуллина.
В прошлом году он был приговорен к 6 месяцам колонии-поселения за вождение в пьяном виде и создание ситуации, приведшей к ДТП. Также по решению суда певец лишен права управления транспортными средствами на 3,5 года. В апреле 2024 года певец вышел на свободу.
Концертная программа «Тормыш китабы» («Книга жизни») также пройдет 3 октября в Рыбно-Слободском районе, 9 октября в ЦК им. Горького в Зеленодольске, 14 октября в Набережных Челнах, 16 октября в Доме Молодежи в Санкт-Петербурге.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»