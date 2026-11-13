Ринат Рахматуллин рассказал о мечте снова выступать при полных залах

Певец Ринат Рахматуллин признался, что сейчас его главная мечта — вернуть прежнюю популярность и снова собирать полные концертные залы. Об этом он рассказал в эфире радио «Күңел», сообщает «Интертат».

Артист вспомнил, что в его творческой карьере были непростые периоды, когда он терял расположение публики и разочаровывал слушателей. Теперь Рахматуллин хочет вернуть доверие прежней аудитории и снова выступать при полных залах.

Также певец рассказал о своей молодой супруге Динаре, которая, по его словам, помогает ему развиваться в творчестве и вдохновляет на работу.

Рахматуллин признался, что очень любит жену и считает ее своей музой и главным стимулом двигаться вперед. Динара постоянно занята работой, и ее активность не позволяет ему самому сидеть без дела.

Кроме того, супруга совмещает сразу несколько профессий: она работает режиссером, видеомонтажером, стилистом и дизайнером. Певец подчеркнул, что искренне восхищается ее талантами и не просто хвалит жену из любви.