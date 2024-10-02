Ринат Рахматуллин о своем заключении: «Я все забыл»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Через шесть месяцев после своего освобождения из колонии-поселения певец Ринат Рахматуллин приехал в Казань с концертной программой «Книга жизни». «Татар-информ» поговорил с артистом, чтобы узнать, как на него повлиял тюремный опыт и кто новая возлюбленная татарского исполнителя.

«Были моменты, когда я легко относился к концертам или несерьезно. Но это было связано с алкоголем. Сейчас я даже близко не подхожу к спиртному», — признался артист.

Сейчас Рахматуллин уверен, что все беды у человека только от спиртного. Уже полгода после освобождения певец живет новой жизнью с новой женой.

«Аллаһ тәгалә в самый трудный момент моей жизни, когда у меня почти ничего не осталось, когда я был на нуле, прислал мне вот эту девушку, Динару. Благодаря ей я постепенно поднимаюсь», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Рахматуллин.

В первые дни после выхода на свободу 54-летний артист старался избегать огласки — в апреле он не раскрывал даже имени своей возлюбленной. Сейчас же Динара принимает активное участие не только в его личной, но и публичной жизни.

«Динара — молодая девушка, ей 25 лет. Мы не хотели резко делать это публичным. Она большая молодец, телец [по знаку задиака], требовательная, мотивирующая. Она — вся моя жизнь. Благодаря ей у меня все хорошо», — уверен Рахматуллин.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Одна из первых песен, сочиненных в тюрьме — «Письмо из тюрьмы» — написана только для Динары, признается Рахматуллин. Тему самой тюрьмы и «тюремного фольклора» певец старается избегать.

«Я вышел не заключенным, не зэком, а нормальным, воспитанным, востребованным человеком. Я хочу сказать, что моя мечта потихонечку исполняется», — отметил он.

Эта тема не исчезнет полностью из его концертов, однако углубляться в нее Рахматуллин не собирается. Во время освобождения он был уверен, что не забудет этот опыт никогда, но ему сказали: «Ринат, уйдешь — пройдет месяц, и колония забудется».

«В реальности так и произошло — я все забыл», — признался артист.

Тюремный опыт Рахматуллин сегодня воспринимает как контрастный душ. Более того, его могло не быть.

«Один человек сказал мне, что мне нужно побыть там и пересмотреть свою жизнь. Я мог остаться, мог не сесть, но мой внутренний голос сказал, что нужно сесть», — рассказал Рахматуллин.

Концертная программа «Тормыш китабы» («Книга жизни») пройдет в КСК «УНИКС» 7 и 8 октября. 3 октября в Рыбно-Слободском районе, 9 октября в ЦК им. Горького в Зеленодольске, 14 октября в Набережных челнах, 16 октября в Доме Молодежи в Санкт-Петербурге.