Ринат Насыров: В Тюмени перепись была организована на низком уровне

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

Представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Ринат Насыров считает, что в этом регионе перепись была организована на ненадлежащем уровне, что стало одной из причин низких показателей численности татарского населения. Предприниматель назвал еще несколько факторов, которые, по его мнению, привели к такому результату.



«Во-первых, организация была на низком уровне. Раньше перепись в городах плохо проводилась, а теперь уже и в деревнях прошла просто “ради галочки”. Во-вторых, мы сами, татары, после 2010 года многое упустили. Татары массово перебрались в город, где 90 процентов населения – русские, а мы там работу в сфере национального образования и культуры не развернули. Нам просто необходимо в будущем в городах создавать национальные центры», – поделился мнением Ринат Насыров на заседании совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар.



Появление жилых комплексов в микрорайонах с компактным проживанием татар тоже сыграло нам не на руку, отметил Насыров.



«Татар было 90 процентов – поставили 5-6 домов по 25 этажей – и вот уже доля татар осталась 10 процентов. Из-за этого и садики, и школы получили другое содержание и статус. Мы радуемся, что строятся большие школы, а они не в пользу татар. В микрорайоне Кырынкуль (Казарово) в Тюмени была настоящая татарская школа. Построили школу на 1,5 тыс учеников, и 450 татарских детей просто растворились среди этого количества. В таких условиях сложно давать качественное национальное воспитание», – сказал он.



Представитель Тюмени считает, что создание татарских центров в городах надо осуществлять силами татарских бизнесменов. «Детсады и школы мы сами не можем строить. Татарстан тоже не может обеспечивать всех кадрами. Нам надо создавать центры, места притяжения татар. Начинать надо уже в этом году. По строительству мечетей мы впереди планеты всей. Нам, предпринимателям, пришло время возрождать также и центры культуры и образования», – резюмировал спикер.