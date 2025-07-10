Ринат Габитов возглавил Управление МВД по Казани

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

Управление МВД России по Казани возглавил полковник полиции Ринат Габитов. Нового начальника сегодня представил министр внутренних дел по республике, генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Министр отметил, что полковник Габитов зарекомендовал себя как профессиональный и грамотный руководитель. Он имеет богатый опыт работы в различных подразделениях системы органов внутренних дел.

Фото: Пресс-служба МВД по РТ

«Возглавив отдел, Ринат Дамирович в полной мере проявит свой профессионализм, успешно и эффективно будет выполнять поставленные задачи», – сказал Дамир Сатретдинов.

В ответном слове Ринат Габитов поблагодарил руководство за оказанное доверие и подчеркнул, что сложившийся в управлении коллектив позволит обеспечить выполнение всех поставленных задач на высоком уровне.