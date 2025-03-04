Ринат Фазылов: «За годы своей работы Минниханов укрепил лидерские позиции республики»

За 15 лет своей работы в должности главы Татарстана Рустам Минниханов укрепил лидерские позиции республики в социально-экономической сфере. Своим мнением по результатам встречи Президента России и Раиса Татарстана поделился с «Татар-информом» руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в Татарстане, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

«15 лет Рустам Нургалиевич руководит Татарстаном, и за эти годы наша республика только укрепила свои лидерские позиции в социально-экономической сфере. Свой доклад Президенту России Раис Татарстана начал с информирования о работе с мобилизованными и контрактниками, о восстановлении подшефных городов и о том, какая работа проводится по поддержке семей военнослужащих», – рассказал Ринат Фазылов.

Он обратил внимание, что, как и в годы Великой Отечественной войны, наша республика находится на передовой.

«Татарстанцы мужественно сражаются на фронте, а предприятия и волонтерские сообщества ежедневно вносят свой вклад в Победу России в специальной военной операции», – сказал координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Также он отметил, что столица Татарстана не раз становилась местом проведения важнейших международных событий, в том числе саммита БРИКС, который проходил в сентябре прошлого года.

«Это показывает, что наш регион стабильно развивается и имеет экономический рост. Мы выполняем все показатели по всем национальным проектам», – подчеркнул Ринат Фазылов.