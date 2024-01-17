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Ринат Фазылов: Тема спецоперации очень важна, молодежь Татарстана готова помогать
Региональный избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Татарстане начал свою работу 24 декабря 2023 года. Сопредседатель штаба, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов поблагодарил власти республики за помощь в организации условий для работы.
«Хочу сказать слова благодарности за то, что республика помогла штабу, организовала все необходимые условия для работы», — сказал он на встрече Раиса РТ Рустам Минниханова с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба Владимира Путина.
Фазылов отметил, что тема специальной военной операции сегодня очень важна и молодое поколоние готово вносить свой вклад.
«На той неделе мы проводили мастер-класс для наших волонтеров. Приезжали с Высокой Горы волонтеры „Своих не бросаем“, проводили мастер-класс по плетению сетей. Была неформальная беседа, молодежи интересно, интересна эта тема, они готовы помогать», — подчеркнул он.
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