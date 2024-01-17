Ринат Фазылов: Тема спецоперации очень важна, молодежь Татарстана готова помогать

Региональный избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Татарстане начал свою работу 24 декабря 2023 года. Сопредседатель штаба, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ Ринат Фазылов поблагодарил власти республики за помощь в организации условий для работы.

«Хочу сказать слова благодарности за то, что республика помогла штабу, организовала все необходимые условия для работы», — сказал он на встрече Раиса РТ Рустам Минниханова с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба Владимира Путина.

Фазылов отметил, что тема специальной военной операции сегодня очень важна и молодое поколоние готово вносить свой вклад.

«На той неделе мы проводили мастер-класс для наших волонтеров. Приезжали с Высокой Горы волонтеры „Своих не бросаем“, проводили мастер-класс по плетению сетей. Была неформальная беседа, молодежи интересно, интересна эта тема, они готовы помогать», — подчеркнул он.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).