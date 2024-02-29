Ринат Фазылов: Патриотическое воспитание дает свои плоды

Благодаря патриотическому воспитанию молодежи в России каждый год увеличивается число волонтеров. Такое мнение высказал сопредседатель штаба, руководитель регионального исполкома ОНФ по РТ и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов, комментируя послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Благодаря инициативе нашего Президента в России произошел буквально всплеск волонтерства. За последние шесть лет оно выросло в пять раз. И важно отметить, что патриотическое воспитание дает свои плоды. Это видно и на гуманитарной миссии, которую проводят волонтеры и волонтерские сообщества для участников СВО», – указал он.

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Фазылов рассказал, что в настоящее время уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи и сохранению исторической памяти. И эти задачи, по словам координатора движения, тесно переплетаются между собой. Он также отметил проект «Патриотическое воспитание», которое было реализовано в рамках национального проекта «Образование».

«Хотелось бы отметить, что в самом начале Президент указал, что при подготовке послания были учтены мнения простых россиян, общественных организаций, волонтеров, работников предприятий и те предложения, которые поступали ему во время поездок по стране. Важно, что основная часть послания была посвящена именно России, ее внутренним вопросам и стратегическим задачам развития. В начале своего послания Президент подчеркнул, что Россия сейчас ведет праведную борьбу за свой суверенитет и свою безопасность. И конечно, бойцы на передовой понимают, что с ними вся страна и важно, что Президент и сказал, чтобы и в дальнейшем все поддерживали участников СВО, а также членов их семей», – поделился спикер.