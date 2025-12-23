Ринат Фахретдинов прокомментировал свое исключение из UFC

Фото: t.me/rinatgladiator

Российский боец MMA Ринат Фахретдинов отреагировал на сообщения о своем уходе из UFC. Спортсмен опроверг информацию об увольнении, объяснив ситуацию завершением контракта.

«Всех приветствую! Да, информация достоверная, но есть одна помарка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали. Ничего страшного не произошло», — заявил Фахретдинов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Боец отметил, что уже рассматривает новые предложения от других лиг, подчеркнув, что условия по гонорарам его устраивают. Он также выразил уверенность в своих силах и добавил, что еще не сказал в октагоне последнего слова.

«Предложение уже есть, причем с другими гонорарами. Будем думать, смотреть. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы еще не все сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но, видимо, это тоже кому-то мешало», — сказал спортсмен.

Фахретдинов провел в UFC семь боев, одержав в них шесть побед и один поединок завершив вничью.