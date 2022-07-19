Ринат Билялетдинов: «В какой-то степени Набиуллину нужен «Рубин»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил корреспонденту «Татар-информа», что воспитанник казанского клуба Эльмир Набиуллин пригодился бы в команде Леонида Слуцкого в Первой лиге.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Набиуллина в «Рубин». Позже в казанском клубе заявили, что футболист отказался возвращаться в Казань.

«Нужен ли "Рубин" Набиуллину? Думаю, в какой-то степени все-таки нужен. Потому что его ждет родной дом. Поколесил, поездил по Санкт-Петербургу, Сочи, Подмосковье. Самое время вернуться в Казань, где родился и где начинал. Единственное, его могут тормознуть в Премьер-лиге команды из низа турнирной таблицы. Но не сейчас, так через год вернется. Сейчас в "Рубине" ему нужен тренер, который его хорошо понимает. Важен тренерский совет. Я хорошо знаю его сильные и слабые стороны», – сказал Билялетдинов нашему изданию.

Также специалист отреагировал на претензии части болельщиков «Рубина» о том, что Эльмир Набиуллин выбрал деньги, переходя из казанского клуба в питерский «Зенит».

«Сказать так могут многие, но пусть они поставят себя на место игрока. Представьте, что вы на его месте, и у вас вопрос будет уже по-другому поставлен. До 70 лет в футбол не играют. Будучи футболистом, ты должен зарабатывать на жизнь заранее», – заявил Билялетдинов.