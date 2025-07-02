Ринат Билялетдинов: «У «Спартака» из года в год проблемы с центральными защитниками»

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с «ТИ-Спортом» объяснил, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства.

«У «Спартака» из года в год проблемы с центральными защитниками. Не хватает скорости. Там были Жиго, Кутепов, Таски. Литвинова пробовали в роли игрока обороны. Везде скорости нет. Компенсировать ее, играя в три центральных защитника, – снизить изначальный атакующий потенциал. Это не значит, что команда будет играть в оборонительный футбол. В Италии каждая вторая команда играет с тремя защитниками. Там обороне уделяют повышенное внимание исторически. У нас, если «Спартак» поставит третьего центрального, точно критика посыпется, мол, «красно-белые» никогда не были оборонительной командой, их стихия – атака. Но атакующий футбол может быть и с тремя центральными защитниками. На «Спартак» это подействовало бы», – сказал Билялетдинов.

Напомним, последний раз «Спартак» брал чемпионство России в 2017 году под руководством Массимо Карреры. Затем «красно-белые» дважды взяли бронзовые медали (в 2018 и 2023) и один раз – серебряные (в 2021).

В минувшем сезоне команда Деяна Станковича стала четвертой в таблице РПЛ с 57 очками.