Ринат Билялетдинов: «Серьезных проблем, чтобы напрямую выйти в РПЛ у „Рубина” не будет»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал неудачный старт казанского клуба в Первой лиге. По словам специалиста, несмотря на четыре набранных очка в трех первых турах, серьезных проблем для того, чтобы напрямую выйти в Премьер-лигу у команды Леонида Слуцкого не будет.

«Только начало сезона, три тура прошло. Да, они проиграли на выезде „Енисею”, тот результат можно назвать неожиданным, но мне непонятно другое: почему разрешили играть в манеже в Красноярске? Если отталкиваться от игры, то серьезных проблем для того, чтобы занять одно из первых двух место – их нет.

„Рубин”, „Уфа” и „Арсенал” стоят немного особняком в Первой лиге, но ведь казанцы и потеряли многих. Ушли Кучаев, Ломовицкий, Зуев. Взамен подписали опытных ребят, которые помогут в решении задачи. Но даже по матчу „Рубин” — „Уфа” видно, что это уровень РПЛ, а не Первой лиги. И не стоит забывать, что казанцы пока только сыгрываются, перестановки в составе были большими», – цитирует Билялетдинова Betonmobile.

Напомним, после трех туров «Рубин» с четырьмя очками расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Следующую игру казанский клуб проведет 8 августа в Нижнекамске против местного «Нефтехимика».