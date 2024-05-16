Ринат Билялетдинов: «Рубин» не феерит, но есть результат. Дайте вы Рахимову поработать»

Ринат Билялетдинов: «Есть темы щепетильные, особенно если там завязаны материальные вопросы. Тогда уже идет цепляние даже не к содержанию, а к сказавшему»

Фото: © «Татар-информ»

«Противоборствующие лагери в «Рубине» были и при мне, и в любой другой команде»

Как относитесь к истории с Русланом Безруковым, который пошутил в прямом эфире о «денежках» от «Краснодара»? Стоило его так клевать со всех сторон?

Понимаете, не все шутки окружающими воспринимаются так, как шутящий думает. Он наверняка думал «ну, сказал, ну, пошутил, и все забыли». Но есть темы щепетильные, особенно, если касаются материальных вопросов. Тогда уже цепляются даже не к содержанию, а к сказавшему.

Вот несколько лет назад было очень живое обсуждение, этично или не этично «подогревать» соперника конкурента для того, чтобы самим выйти вперед. Загребать жар чужими руками. С одной стороны, же ничего аморального нет –подогревают, зрелищность. Справедливо или нет, к единому мнению не пришли. Никто так и не сказал, что это запрещено.

Но все же эта тема все-таки зря была поднята в шутливой форме, потому что она сейчас постоянно где-то муссируется.

Не считаете, что в Петербурге подключили свой админресурс, чтобы раздуть такой скандал из этой шутки? Там все медийные лица уже высказались.

Чтобы это утверждать, нужны факты. Все остальное – домыслы. Но никто не отменял фразу «не пойман – не вор», и никто не отменял фразу «нет дыма без огня». Но я в таких ситуациях меньше читаю и слушаю. Потому что верю своим глазам, как команды играют и оцениваю спортивную сторону.

Сейчас приходит противоречивая информация об увольнении или продлении контракта с Рашидом Рахимовым. Говорят, что в казанском клубе есть противоборствующие лагери. Кто-то за отставку, кто-то за продление.

А вы спрашивали у Генича (спортивный комментатор Константин Генич, – прим. Т-и) об этом? Вот он вбросил информационный комочек, и пошли круги. А может, это было не совсем так. Но всегда в любой команде есть лагери, которые поддерживают и которые не поддерживают тренера. К каждому в голову не залезешь

Считаете, Рашид Маматкулович заслужил новый контракт?

Тренер должен работать, потому что команда дает результат. Да, не феерит, но и ниже определенного уровня не опускается. Где-то недобирает, где-то недобранное возвращает. Это даже не середняк, а команда верхней трети таблицы. Это уже хорошо.

«Тренер должен работать, потому что команда дает результат. Да, не феерит, но и ниже определенного уровня не опускается. Где-то Рашид Рахимов недобирает, где-то недобранное возвращает» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вы упомянули противоборствующие лагери в командах. При вас в «Рубине» тоже были подобные «игры престолов»?

А как же! С первого дня. С первого дня были люди, которые распространяли слухи за моей спиной. Что я пришел ненадолго, а потом все вернется на круги своя. Что мне дали три месяца, а потом дали еще три месяца. И это все подогревалось, подогревалось, подогревалось. Все это доходило до команды, а в команде было много молодых футболистов. Эти разговоры мешали работать. Но в итоге мы заняли пятое место в РПЛ, тогда мы обогнали «Спартак», «Локомотив» и «Ахмат». И скоро уже десять лет, как мы играли в Лиге Европы и ни одной игры не проиграли. И привезли «Ливерпуль» в Казань. И с тех пор никто из Казани ни в каких Еврокубках не участвовал.

Потом был Грасия и другие. Сколько они работали? Если бы им не мешали работать, может и лучше бы показали результат. Как говорил баскетбольный тренер Станислав Еремин: «как только тебя назначили, у тебя с другой стороны включился таймер обратного отсчета, сколько тебе осталось». К сожалению, это реальность, и не всегда тренеру дают возможность раскрыться в разных обстоятельствах – а их очень много. Как внутри, так и снаружи. Так что тренеры у нас становятся разменной монетой и работают по несколько месяцев – проще его заменить.

Проиграл несколько игр, и начинают искать другого тренера. А потом через несколько месяцев начинают искать замену уже этому специалисту. Придумывают, что он получил какое-то предложение и уходит.

Есть моменты, когда человека оклеветать очень легко. А потом сделать умный вид и сказать: «А я вот слышал из достоверных источников». И все, и пошла гулять эта мысль: «А, вот сейчас Рахимов то, то, то...». К сожалению, это реальность. Не дергайте тренеров, дайте поработать. Оценивайте, но добрым взглядом.

А когда уже на второй день после назначения люди, которые хотели другого тренера назначить, начинают свою программу предлагать… Сидят и ждут, когда он проколется. А прокалываются все.

Вот Личку (Марцел Личка – главный тренер московского «Динамо», – прим. Т-и). сейчас восхваляют. У него фантастического ничего нет. Есть элемент удачи и неудачи. Но ему не мешают работать, это самое главное.

«Новички «В «Зените» качественные. Особенно Ахметов. Я считаю, это двойной удар – ослабление атаки «Краснодара» и свое усиление. Педро, несомненно, перспективный игрок» Фото: fc-zenit.ru

«В «Зените» вместо смены тренеров идет смена поколений игроков, и это позволяет им держать уровень»

Почему в нынешнем сезоне «Зенит» не выглядит так убедительно, как в последние пять сезонов? Семак устал и нужна смена обстановки, а команде новый тренер?

Давайте сначала по игрокам. Бывает такое понятие у игроков, как моральная усталость. Однообразие задач уже не мотивирует. Они становились чемпионами несколько раз подряд. Сейчас наблюдается снижение скорости мышления, скорости исполнения. Это может коснуться лидеров команды, как Клоудиньо, Вендел не спешил в наборе формы, рассчитывая, что нагонит. Желание обойтись малой кровью, говоря по-русски. Валерий Газзаев называл это «аристократы с тросточкой». Мы свое отгрузим, а вы нас не догоните. Вот это состояние расхолаживает.

Новички качественные, особенно Ахметов. Я считаю, это двойной удар – ослабление атаки «Краснодара» и свое усиление. Педро, несомненно, перспективный игрок. Артур в бомбардиры пробьется. Но все равно требуется им притирка.

Что касается тренера. В свое время Газзаев, уходя из ЦСКА, сформулировал так: есть усталость от общения. Тембр один и тот же, подходы повторяются. Есть системность переговорного процесса, которая приедается. И возникает такая штука, как скоростной барьер. Когда работаешь над повышением скорости, но у тебя не получается. Рецепторы не реагируют. Газзаев это говорил, подразумевая, что надо команду встряхнуть, что-то поменять.

«Ни у кого нет волшебной палочки. И то, что Семаку дают время поработать – это дорогого стоит. Такое отношение – это пример» Фото: fc-zenit.ru

Сейчас у нас как встряхивают команду? Убирая тренера. Три месяца поработал, и давай встряхнем, давай другого. Тренер становится заложником ситуации. Ни у кого нет волшебной палочки. И то, что Семаку дают время поработать, это дорогого стоит. Такое отношение – это пример.

Усталости поколений нет, потому что есть смена поколений. Уходят одни легионеры – приходят другие. Кроме Бариоса и Дугласа.

И если клубные власти видят, что есть тренерский процесс, развитие идет, то они молодцы, что дают информацию о продлении контракта. Это тот случай, когда меняется состав исполнителей, а не убирается тренер. Это большая редкость в современном футболе.

«Посмотрите, сколько матчей, когда «Динамо» вело в счете, но проигрывало, не добирало очки» Фото: fcdm.ru

«В Личке нет ничего сверхъестественного. Сколько «пенок» с ним «Динамо» пропускало по ходу чемпионата?»

Как считаете, «Динамо» сможет довести дело до конца и стать чемпионами впервые в новейшей истории России?

Может. Все три команды, продолжающие борьбу за золото, в равной степени владеют шансами.

А что их может подвести?

Исполнительское мастерство. Вот на днях «Спартак» и «Балтика» играли, должно было 4:1, а счет 1:0 в пользу «балтийцев».

У «Динамо» не самая качественная команда по исполнителям?

Да. Она может много моментов растранжирить. Хотя их и так немного. «Краснодар» также может растранжирить.

«Я не вижу у Лички какого-то особенного предмета для восхищения. Да, добротный, да, есть возможность комплектоваться качественными футболистами» Фото: fcdm.ru

Прошлый раз в нашей беседе вы повторяли, что наши российские тренеры ничем не уступают иностранным, просто не так распиарены. Пример Марцела Лички показывает, что все-таки иностранцы способны делать отличные команды из не самого топового состава.

Меня не сдвинешь с этой точки зрения. Сколько этот Личка «пенок» допустил с «Динамо» по ходу сезона. Посмотрите, сколько матчей, когда «Динамо» вело в счете, но проигрывало, не добирало очки. Это естественное состояние тренерского процесса – есть взлеты, есть падения. Но я не вижу в Личке какого-то особенного предмета для восхищения.

Да, добротный. Да, есть возможность комплектоваться качественными футболистами. Но мы также Ивичем восхищались, потом Абаскалем. Чуть раньше копни, Массимо Каррерой также… А потом спустя время оказалось, что не все так шедеврально. И «Динамо» во многом взлетело за счет элемента удачи. Отыграть в Калининграде и выиграть – тому же «Спартаку» не удалось так. Но постоянно так везти не может.

Уволенный из «Краснодара» Ивич номинирован на приз «Лучший тренер сезона РПЛ». Странно, что в нашей лиге увольняются тренеры, которых признают одним из лучших.

Это журналистская братия отталкивается от результата. Это тоже правильно. Но подгонять задачи под ответ тоже неправильно. Выбирать тренера, который наверху лучшим – тоже неправильно. Вот тренер, который вытащил команду за уши из низов – вот что важно замечать. Вот Игнашевич, например. Он поднял мастерство игроков за короткий отрезок. Но кто ему даст «Лучшего тренера»? А я дал бы.

Игроки при нем прибавляют. А для меня это четкий ответ на уровень тренерского мастерства. Значит, работа с этим тренером идет на пользу игрокам.

«А вот Абаскаль – это новая струя, вертикальный футбол, игроки при нем, и так далее…» Фото: spartak.com

«Если заглянуть в статьи годичной давности, то можно увидеть там об Абаскале все то же самое, что пишут о Слишковиче»

Что касается Игнашевича. «Спартак» вылетел в полуфинале Кубка России от «Балтики». Это приговор для Слишковича? Оставлять или искать других кандидатов на главного тренера?

Подождите. Сначала ваша братия взахлеб, перебивая друг друга, чтобы остаться в тренде, наперегонки говорила: «А вот все, команда задышала, заиграла, вот они распрямились, появились улыбки» и прочее, прочее. А полистайте свои статьи годичной давности. Только поменяйте фамилию Слишковича на Абаскаля, и увидите то же самое. А вот Абаскаль – это новая струя, вертикальный футбол, игроки при нем, и так далее… До этого был Руй Витория. И все то же самое: ура, мы выиграли предсезонный турнир, забили 13 мячей, мы будем чемпионами. Потом бац – и где Витория? Нет Витории.

Но я предпочитаю смотреть на игру без эмоций, оценивая сухие факты и цифры. И за молодыми игроками, как они прогрессируют при том или ином тренере. Поэтому Личка, так же как Игнашевич, как и Семак, как и Рахимов – для меня они все примерно одного уровня.

«Что касается Слишковича. Всегда хочется иметь игроков высокой квалификации, которые понимают с полуслова. Тренеру всегда надо давать поработать» Фото: spartak.com

Что касается Слишковича. Всегда хочется иметь игроков высокой квалификации, которые понимают с полуслова. А здесь приходится переучивать игроков, которые не тобой обучены – на это нужно время. А время могут не дать.

Тренеру всегда надо давать поработать.

Кейта Бальде просится из «Спартака» и не хочет возвращаться в Россию. Хочет в Европу. Отпускать?

Отпустить его. Нельзя никого держать насильно. Если ты пришел только за деньгами… Ну срубишь ты деньжат, как в старом нашем фильме – «хотел срубить деньжат по легкому». Ему по барабану на свою команду. Ну пусть ищет другое место, насильно что ли его держать?

Но другой вопрос, что нужно думать, кого приглашать изначально.

Фото на анонсе: fclm.ru