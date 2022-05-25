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Спорт
25 мая 2022  19:04
Cергей Гаврилов

Ринат Билялетдинов об уходе Игнатьева из «Рубина»: Думаю, он и дальше будет востребован

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил новость об уходе полузащитника Владислава Игнатьева из казанского клуба. По его мнению, решающим фактором стал возраст футболиста.

«Здесь влияет возраст игрока. Если строить команду с прицелом на возвращение в Премьер-лигу, то нужна серьезная кадровая работа. Игнатьев может не соответствовать долгосрочным планам „Рубина“», — поделился мнением специалист.

Тем не менее, добавил он, в дальнейшем хавбек по-прежнему будет востребован.

«Сложно говорить о перспективности, если ему уже 35 лет. Влад может помочь „Нефтехимику“ или „КАМАЗу“, чтобы далеко от дома не уезжать. Думаю, что после „Рубина“ он еще попылит», — сказал Билялетдинов изданию «Спорт-Экспресс».

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