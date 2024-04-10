Ринат Билялетдинов: «На кого «Спартаку» менять Абаскаля? Волшебной палочки нет ни у кого»

Ринат Билялетдинов: «Всегда какие-то команды хромают: у «Локомотива» была неудачная серия и «Краснодар» сначала не мог выиграть, «Спартак» хромоножкой был»

Фото: © «Татар-информ»

«Не согласен, что «Рубин» играет в трусливый футбол»

У «Рубина» весной не все так гладко, как предрекали в конце осенней части чемпионата. Пока только одна победа. И в понедельник разгром от «Оренбурга». Что происходит с командой, перегорела?

Я считаю, что там перегаром, конечно, не пахнет (смеется). Шутка, конечно. Всегда какие-то команды хромают – у «Локомотива» была неудачная серия, «Краснодар» с начала весенней части не мог выиграть, «Спартак» хромоножкой был. Не могут все стартовать одинаково успешно. Идеальных мастеров, которые все делают без брака, нет.

Системы вы в этих неудачах не видите?

Нет. Тем более что пропустили в концовке на 87-й и 89-й минутах. Это отрезок, когда «Рубин» стал раскрываться, чтобы отыграться и бежать вперед. А по самой структуре: «Рубин» ничего громкого не приобрел и ничего не потерял. Определенная стабильность даже после перерыва и неудачных матчей сохранилась. Там достаточно квалифицированные игроки. С другой стороны, чтобы выигрывать, нужны футболисты, которые могут сыграть красками, накреативить. А те, которые есть, пока не могут. Возможно, не в тех кондициях. Но «Рубин» наберет.

Состав у «Рубина» как минимум на первую восьмерку. Никто бы не отказался от Даку или Вады, но и они не феерят, все тяжело у команды Рахимова идет.

Мотивация от матча к матчу дается не каждому. Вроде все и правильно футболисты делают, но чего-то искрометного не получается. Возможно, даже не в мотивации дело, а в отсутствии некоторой привычки бороться за самые высокие места, выработанной годами. Это не каждому дается физически и психологически.

Рашид Рахимов, «Рубин» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основная претензия к Рахимову от болельщиков в том, что он якобы играет в трусливый футбол. Согласны? В игре с «Оренбургом» не было ни одного удара в створ ворот.

Нет, я не согласен с такой формулировкой, она слишком радикальная и крайняя. Она идет от эмоций. Команда-то играет не в теннис какой-то, а с соперником, который тоже хочет выиграть. Если тебе не удается нанести удар по воротам, значит, соперник не дал тебе этого сделать. Это бывает нечасто, но бывает. Ну а «трусливый футбол» – это вряд ли. А что, нужно с шашкой наголо по 5-6 человек бежать в атаку? Играем в смелый футбол, но горим 0:5 – кому это понравится? Я думаю, болельщики не правы. Есть расчеты, планы, тактический замысел. Но отдельные игроки не сыграли как задумано. У «Рубина» идут качели. Где-то недобирает, а где-то добирает. В стабильности бы прибавили – боролись бы сейчас за самые высокие места.

«Стабильной игры не было ни с Промесом, ни без него»

«Спартак» выиграл у «Динамо», но Абаскаль по-прежнему в зоне риска. Пора заканчивать «Санта-Барбару» или дать ему поработать еще?

Мы не видели команду изнутри. Здесь должно решать руководство. То идет, то не идет, команда рывками играет – то едет, то стоп-кран нажимает. Здесь ориентир на атакующий футбол понятен, болельщики всегда его приветствуют, но в обороне как были хронические болезни, так и остались.

Что касается атаки, то можно, конечно, свалить все на отсутствие Промеса, но ведь и с Промесом не было стабильной игры. Он решал где-то моменты своим индивидуальным мастерством, но не всегда. И здесь вина ли тренерского штаба, селекционного ли отдела? Но любая селекционная сделка – это всегда риск.

А менять-то тренера все-таки стоит? Сезон уже вряд ли можно спасти. Стоит ли идти на такой шаг, учитывая, что осталось восемь туров?

А на что менять-то? Можно, конечно, качнуться в сторону российских специалистов, отринуть Карреру, Виторию и так далее. Будет ли лучше? Надежда есть. Но нет тренера с волшебной палочкой. Все названия типа «топ-тренер» – они относительны. Это все журналистская выдумка.

Наши тренеры не хуже и не глупее, не дурнее, у нас своя подготовка. Еще раз повторю: нет тренера с волшебной палочкой. Для успеха должно сойтись много производных. У меня нет однозначного мнения. Можно похвалить Абаскаля за самоотдачу. Но Тедеско тоже и переживал, и эмоционально на колени вставал. Эмоциональность – понятно, но при этом постоянно что-то не получается. Вот тут надо думать, почему.

Вот «Факел» смял их по российской методике. На самоотдаче на каждом участке поля, по двое, по трое. И «Спартак» сдулся. А вот на совести тренера эти перепады или нет – решать руководству.

Дубль Соболева – это разовая акция, стечение обстоятельств или нападающий оживает?

Дубль Соболева – это подарок Лещука. Другое дело, что на добивании сегодня уже редко кто играет, это нас так учили, а сегодня все смотрят как завороженные. А здесь в пустые ворота – что ж не попасть-то? Системно «Спартак» ничего такого не создал. Даже у «Динамо» было больше мысли в созидании.

«У нас 99% тренерских отставок происходит во время сезона, чтобы встряхнуть. Отставка Ивича ничего не принесла»

Кстати, «Динамо» тоже нестабильно выступает по сезону. В начале чемпионата были большие надежды, а теперь все будто посыпалось.

А держать удар очень сложно. Здесь надо держать в тонусе тех людей, которые в запасе. А они должны понимать, что их очередь придет и они должны будут сыграть. А когда это не наиграно и игрок выходит из-за чьей-то травмы или дисквалификации... Думают, что поймали свою волну и по ней пойдут. А потом выходят – бамс, и ничего не получается.

У «Краснодара похожая история. Там сменили тренера, но принципиального преображения не видно. Играют менее прагматично, больше эмоций и нестабильности.

– Да, и «Краснодар» туда же можно отнести. Ничего сверхъестественного он не проявил в той организации игры, которая была и есть сейчас. Уровень игры от предыдущего тренера (Владимира Ивича, – прим. «ТИ-Спорт») и сейчас таков, что просто не ломай ее. Хорошая игра была. Но проблема была в том, что нужно какое-то усиление, и на это указывал Ивич. В межсезонье нужны были минимум два-три человека. Тем более они потеряли Ахметова.

Сейчас они играют вроде на эмоциях. 99% смен тренера сегодня происходит по ходу чемпионата. Это уже стало традицией. И меняют тренера на ту же монету для того, чтобы встряхнуть команду. Посмотрите на нашу Первую лигу – там из 18 команд уже, наверное, 14 тренеров сменили. Потому что это самый дешевый способ встряхнуть команду эмоционально.

Но пройдет три-четыре тура, и все это закончится. А у «Краснодара» атакующего ресурса не так много, как хотелось бы. Они играют на жилах, за счет старания вытянули победу с Нижним Новгородом. Но смена тренера в «Краснодаре» ли, «Ахмате» или «Спартаке» – что она там поменяет? Принципиально ничего.

«Наши тренеры ничем не хуже иностранных. Примеры Игнашевича и Карпина тому подтверждение»

«Оренбург» с приходом Деограсии преобразился. «Сочи» тоже пригласили тренером испанца Морено и с тех пор не проигрывают. Пока что иностранные специалисты в выигрышной позиции?

Всегда кажется, что «там» морковка слаще и вино вкуснее. Ничего подобного. И наши тренеры, уверяю вас, в базовой подготовке и при игровой практике лучше знают все изнутри. Наши – достаточно конкурентоспособные тренеры. Я понимаю, откуда идет тенденция. Наши тренеры прекрасно знают все эти телефонные звонки, административные рычаги. Судей приглашали иностранных судить, чтобы не быть замеченными в симпатиях.

Наши тренеры ничуть не хуже. Игнашевич «Балтику» что, не передернул? У него нет такой возможности усиления латиноамериканцами, он усилил атакующий потенциал внутренними резервами. Игнашевич перестроил «Балтику, а в игре с «Локомотивом», например, они выглядели совершенно другой командой, чем осенью. Даже если они вылетят, то вернутся в РПЛ на следующий год, потому что игра у них стабильная.

В принципе, здесь можно и команду Карпина вспомнить. Она здорово смотрится после перерыва.

– Естественно, лучше – они же в зоне вылета были. У каждой команды были пиковые и провальные отрезки. Карпин прекрасно знает, что это такое, и «Ростов» это преодолел. Тут надо отдать должное и ребятам, и тренеру. В общем, смена на иностранца не гарантирует успеха. Волшебной палочки ни у кого нет.