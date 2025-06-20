Ринат Билалов рассказал о работе «Татар-информа» на ярмарке вакансий медиаотрасли в КФУ

На первой в Татарстане ярмарке вакансий медиаотрасли, организованной в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ, стартовали презентации СМИ для студентов. Первым слово было предоставлено главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову, который рассказал о возможных путях профессионального развития в агентстве для молодых журналистов.

«У нас есть много историй профессионального роста. Расскажу только об одной. Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев начинал как корреспондент «Татар-информа». Всегда мы были и остаёмся кузницей кадров. Наши двери всегда открыты для молодых журналистов. Мы сами в этом заинтересованы», – подчеркнул Билалов.

Работа в «Татар-информе» станет большой профессиональной школой для молодых журналистов. В том числе в редакторском комплексе работают опытные специалисты, которые готовы передавать свой опыт, добавил он.

«Мы всегда даем шанс тем, кто действительно заинтересован в том, чтобы реализоваться в журналистике. Работа интенсивная, непростая, но она формирует в вас профессионала», – обратился к студентам главред «Татар-информа».

Он обратил внимание на разнообразие форматов, в которых работает агентство. Это видео, новости, социальные сети, спецпроекты, пресс-конференции и так далее.

«Недавно мы вновь возглавили рейтинг цитируемости среди СМИ Татарстана по версии компании «Медиалогия». Это происходило три раза за четыре года. Причем на нас ссылаются и крупные федеральные СМИ», – отметил Билалов.

По его словам, «Татар-информ» всегда заинтересован в новых молодых кадрах.