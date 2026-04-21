Ринат Баширов заявил, что «Салават Юлаев» получит дополнительное финансирование

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопросы о бюджетировании команды. Он отметил, что финансовое положение «Салавата» стало более устойчивым, а основная масса долгов уже погашена.

«Я бы не сказал, что будет значительный рост бюджета. Просто мы ощущаем себя увереннее и можем позволить себе больше, чем год назад. Основной массы долгов уже нет. Сейчас у нас только текущие задолженности, которые мы погасим в конце апреля», — заявил Баширов на итоговой пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

Гендиректор подчеркнул, что в межсезонье команда заходит с хорошим настроением и уверенностью в финансировании. Он также рассказал о переговорах с Главой республики: «Нам добавляют денег. Думаю, что к началу нового сезона мы получим дополнительное финансирование».

Раскрывать конкретные цифры Баширов пока не стал, ограничившись заверением: «Сейчас бы не хотел говорить о цифрах, но всё будет нормально».