Ринат Баширов: «Салават Юлаев» выступил выше наших ожиданий»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов оценил выступление команды в нынешнем сезоне. По его словам, уфимский клуб превзошел собственные ожидания, даже несмотря на вылет в первом же раунде плей-офф.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Гагарина «Салават» уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 0-4 в серии. Однако сам Баширов считает, что команда заслуживает твёрдой четвёрки по пятибалльной шкале.

«В сложных условиях и с той командой, что у нас была, мы добились значительного результата, который был выше наших ожиданий. У нас есть удовлетворённость. Мы получили хорошую прессу, и болельщики заполняли стадион», — сказал функционер на итоговой пресс-конференции, которая проходит в эти минуты в Уфе.

Гендиректор «Салавата» добавил, что внутри клуба прекрасно понимают, с какими проблемами пришлось столкнуться: «Мы намного глубже знаем, с чем нам пришлось столкнуться, поэтому ставим себе четвёрку — справились с проблемами и получили большую пищу для размышлений».

Баширов также отметил, что теперь руководство ясно видит вектор дальнейшего развития команды:

«Мы понимаем, куда нам дальше двигаться, исходя из тех задач, которые поставило руководство».