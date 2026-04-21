Ринат Баширов: «Придется заставить «Ак Барс» приехать к нам на Кубок РБ»

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о планах проведения предсезонного турнира Кубок республики Башкортостан. По его словам, этим летом турнир в Уфе состоится, и клуб уже определился с большинством участников.

В прошлом году «Салават» отказался от проведения турнира из-за финансовых проблем, но теперь было принято решение его возродить. Изначально в составе участников значились «Амур», «Автомобилист» и «Барыс», однако екатеринбургская команда из-за смены главного тренера решила не выступать.

«Мы сделали предложение „Трактору“. Ждем их решения. Если откажутся, придется заставить приехать „Ак Барс“! Буду звонить и говорить: мы к вам все время ездим, нужно должок отдать», — приводит слова Баширова «ТИ-Спорт» с итоговой пресс-конференции, которая проходит в эти минуты на «Уфа-Арене».

Ранее инсайдеры сообщали, что предсезонный турнир пройдёт с 17 по 20 августа.