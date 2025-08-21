Ринат Баширов отказался раскрывать подробности финансового состояния «Салавата Юлаева»

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов во время традиционной пресс-конференции отказался раскрывать подробности в ответ на вопрос о новой финансовой политике. Он отметил, что после зимней пресс-конференции он получил неудачный опыт, когда отвечал на подобные вопросы.

«Ответить я не смогу. Перед Новым годом я ответил на пять минут. И потом проснулся знаменитым, с плохой точки зрения. Все, что я тогда сказал, было переделано так, как я не говорил. Не буду раскрывать подробности, но мне пришлось оправдываться за заголовки материалов. Не хочу просыпаться завтра знаменитым. Финансовое состояние — закрытая информация.

Мы много что пересмотрели. В мае было совещание, было принято решение, что надо перегруппироваться, чтобы через год иметь бюджет без задолженностей. Виновных сложно найти, в конечном счете я им и стану. Я бы этого не хотел», – сказал Ринат Баширов во время пресс-конференции, которая проходит сейчас в Уфе.

Напомним, «Салават Юлаев» в нынешнее межсезонье расстался с рядом своих лидеров – Джошем Ливо, Скоттом Уилсоном, Нейтаном Тоддом, Шелдоном Ремпалом, Михаилом Науменковым и Динаром Хафизуллиным.