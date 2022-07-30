Римзиль Валеев: «Татары всегда цементировали многонациональный российский народ»

Всемирный конгресс татар на днях отметит 30-летие. Накануне юбилейного съезда «Татар-информ» взял интервью у журналиста и общественного деятеля, бывшего заместителя председателя ВКТ (в 1992-2002 годах) и экс-председателя ФНКАТ Римзиля Валеева.

Римзиль Валеев: «Цели и задачи общенациональных организаций типичны для всех народов, стран и во все времена» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если бы решились все задачи, тогда бы пришлось уже закрыться!»

В этом году исполняется 30 лет Всемирному конгрессу татар. Удалось ли добиться поставленных тогда, в самом начале, исходных задач?

Как тут ответишь? Если бы решились все поставленные задачи, тогда бы пришлось уже закрыться! Цели и задачи общенациональных организаций типичны для всех народов, стран и во все времена: сохранение обычаев и традиций, развитие национальной культуры, языка, укрепление межнационального согласия и поддержка социальной стабильности. Еще мы ставили задачу, которая сохраняется и сейчас, – отстаивая интересы этнического сообщества, соблюдая законы страны, содействовать укреплению согласия в обществе, процветанию регионов и проживания нашего этноса. При участии представителей всего народа, самых различных его слоев.

Учреждение Всемирного конгресса татар на первом съезде 19 июня 1992 года обеспечило переход на качественно новый этап процесса духовной консолидации татарского сообщества. Это означало, что представители татарского народа, рассеянного по десяткам регионов и стран, но сохранившего память о своей тысячелетней истории и древних государствах, объединяются в общественное формирование для адаптации этнокультурной инфраструктуры к условиям современности.

«ВКТ объединяет татар и их общественные организации» III съезд Всемирного конгресса татар, 2002 год. Фото Михаила Козловского

ВКТ объединяет татар и их общественные организации. Объединение происходит в соответствии с реальными условиями жизни и законами исторической родины большинства татар – Российской Федерации. Прежде всего, это Поволжско-Уральский регион и Республика Татарстан, которая воспринимается как духовный центр всех татар. На этой территории начиная с VII века существовали Волжская Булгария и последующие государства, где жили предки современных татар. Именно в этих сакральных краях сохранились древние памятники культурного наследия. И сейчас, в соответствии с законами Российской Федерации, здесь действует гуманитарная инфраструктура развития науки и культуры татар.

И все же наскольно выполнены задачи, поставленные перед конгрессом татар?

За эти три десятилетия создана и действует широкая сеть региональных татарских обществ и общетатарских объединений, которые вместе с органами власти, культурными учреждениями своих регионов, стран, прежде всего Татарстана, и, разумеется во главе с Национальным советом ВКТ, занимаются исполнением поставленных на съезде задач. Могу уверенно заявить: эта основная миссия выполняется. Конгресс татар общепризнан и влиятелен.

На какие периоды можно разложить 30-летнюю историю конгресса?

На мой взгляд, это тридцатилетие состоит из трех частей. Первое десятилетие ознаменовалось созданием сети крупнейших организаций в основных регионах проживания татар, их регистрацией, отработкой механизмов взаимодействия с официальными органами, в целом с татарским сообществом, с другими народами, созданием СМИ и национальных коммуникаций, подготовкой кадров. В этот период Исполком возглавлял крупный историк и опытный политический деятель, академик Индус Тагиров.

«Могу уверенно заявить: основная миссия выполняется. Конгресс татар общепризнан и влиятелен» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В России 4 тыс. татарских сел и 50 городов с компактным проживанием татар»

Именно в этот период, в 1992-2002 годы, была разработана идеология, формы и методы взаимодействия ВКТ с государственными и общественными структурами...

Да. Уверенно это подтверждаю, так как был заместителем председателя Исполкома в течение этих двух пятилеток. Второй период начался с 2002 года, когда следующий состав Исполкома и команда председателя Исполкома ВКТ Рината Закирова занялись реализацией разработанных планов, уже с большим охватом участников и широкой тематикой. Еще одно пятилетие, уже при Закирове, я был председателем Совета Федеральной татарской национально-культурной автономии (ФНКАТ), вплоть до избрания в 2007 году в руководство ФНКАТ нынешнего депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова.

Поскольку в начале нулевых материальная база в стране и Татарстане укрепилась и появились финансовые возможности для развития национальной культуры, выросли размах и динамика проводимых мероприятий. ВКТ стал больше выезжать в регионы с культурно-просветительскими десантами, концертными группами, развозить книги. Стремились добраться до каждого района, города, хотя это непросто – только в России 4 тыс. татарских сел и 50 городов с компактным проживанием татар.

Именно в эти годы стали проводиться общетатарские молодежные форумы, съезды женщин, сельских предпринимателей, всероссийские сходы религиозных деятелей с участием около 500-1000 человек, а на ежегодные мусульманские сходы в Булгаре собирались порядка 40-50 тыс. человек. При активном участии ВКТ проходит национальный праздник Сабантуй – федеральный, Всероссийский сельский, региональные и областные. Обычно форумы проходят 3-4 раза в год с участием большого количества активистов, богатой культурной программой, поездками в районы Татарстана и регионы России. Этот формат сохранился и в рамках нынешнего, третьего этапа, начавшегося в 2017 году после VI съезда, на котором вместо исполкома был избран Национальный совет – «Милли шура» во главе с вице-премьером Татарстана Василем Шайхразиевым.

Дамир Исхаков: «Политическое руководство Татарстана решило создать альтернативу Милли Меджлису и созвать Всемирный форум татарского народа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В своем интервью «Татар-информу» Дамир Исхаков высказал любопытные суждения об идеологии и лидерах того времени:



«Дамир Исхаков: В 1991 году я уже вышел из Всетатарского общественного центра*, в котором в последние годы был сопредседателем. В последние годы там укреплялись радикалы и постепенно становилось все труднее вести центристскую политику. И я ушел.

– В начале 1990-х годов председателем ВТОЦ* был уже Марат Мулюков?

Дамир Исхаков: Да. Но Мулюкова выдавливали челнинцы. Покинув ТОЦ*, я отчетливо понял, что существует необходимость заняться идеологическими вопросами. Но в этот период политическое руководство Татарстана решило создать альтернативу Милли Меджлису и созвать Всемирный форум татарского народа».



Реплика Римзиля Валеева: Уход Дамира Исхакова из ТОЦ* в 1991 году в связи с радикализмом некоторых деятелей, когда председатель ТОЦ*, народный депутат, доцент кафедры истории КПСС Марат Мулюков еще 5 лет оставался у руля, сопротивляясь челнинской оппозиции, выглядит неубедительно. После этого ТОЦ* сохранял имидж умеренной конструктивной организации, и Марат Мулюков выступал на съездах ВКТ.



И вообще, зачем же уходить, если твою идейную нишу занимают радикалы? Лично я в таких случаях, наоборот, приходил в общественные структуры, чтобы нейтрализовать или выдавить не очень конструктивных деятелей. Часто это удавалось.

«Тренд на проведение масштабных форумов сохранился»

Насколько изменилась деятельность ВКТ на нынешнем этапе, после создания Национального совета?

Тренд на проведение масштабных форумов с привлечением большого количества участников сохранился. Особенность третьего этапа – регулярные представительские контакты с органами власти регионов и активистами татарских общин, вероятно, с определенными дипломатическими целями. Авторитет Татарстана и его руководителей позволяют успешно налаживать контакты высокого уровня и обсуждать вопросы межрегионального сотрудничества в контексте развития татар. В этом отношении Василь Шайхразиев, прежде всего, высокопоставленный чиновник, занимающийся внешними связями республики, а помимо этого представляющий и татарский народ.

Более подробные детали мне не известны, так как я не состою в выборных органах и не участвую в обсуждении деятельности ВКТ в целом. То есть я не представляю «Милли шура» и ВКТ, не нахожусь в оппозиции к руководству. Могу рассуждать, исходя из уставных документов и стенографических отчетов. Сейчас я работаю в рамках интернет-портала ВКТ, освещаю деятельность татарских обществ, поддерживаю татарские СМИ и интернет-ресурсы

Вы стояли и у истоков разработки программных документов ВКТ. Расскажите, как это происходило.

Вот это входило в мои обязанности. Как ветеран, я вправе говорить о том, как все было. Скажу главное. Созыв съезда всех татар – стал исключительно значимым событием. В начале XX века проходили Всероссийские мусульманские съезды, которые можно назвать татарскими. Проходили различные конференции с участием выдающихся ученых, религиозных деятелей – Садри Максуди, Мусы Бигиева, Гаяза Исхаки и других татарских лидеров, в том числе депутатов российской Государственной думы. В 1917-1918 годы в Казани была создана национально-культурная автономия татар Внутренней России и Сибири, тогда же проходили заседания Милли Идарэ в Уфе. Довольно близкими к общетатарскому статусу были съезды Татарского общественного центра* и Милли Меджлиса, проходившие в 1989-1991 годы.

Но только на съезд ВКТ, открывшийся 19 июня 1992 года в театре им. М. Джалиля, собрались представители всех социальных слоев, всех регионов и стран проживания татар, видные деятели науки, культуры, просвещения, опытные управленцы и производственники, государственные деятели, включая специальных посланников от Президента РФ, Государственной Думы России и ряда российских регионов. Такого состава татарской общественности, такого уровня легитимности не было никогда! За делегатами были татарские массы, а гарантом законности и государственной поддержки служил Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, инициировавший своим указом проведение съезда. Началась новая эпоха в жизни татар. В этом заключается смысл 30-летия ВКТ и предстоящего съезда. Считаю, что это событие нужно ежегодно отмечать торжественно и уважительно.

Из интервью Дамира Исхакова:



«Ближе ко второму сроку руководства конгрессом Индусом Тагировым мы, политтехнологи, интеллектуалы, стали приходить к выводу, что ведущаяся работа носит недостаточный характер. Где-то начиная с 1997 года работа конгресса начинает подвергаться критике. У меня даже статья тогда вышла «Конгресс или Сабантуй?».



«Критика Исполкома ВКТ, развернутая мной в 1997 года, носила цель сменить председателя – Индуса Тагирова. Я работал над этим не без связи с Хакимовым, тогда политическим советником Президента РТ. Он тоже считал, что нужно поменять председателя. … наши попытки не увенчались успехом. Но ради справедливости нужно сказать, что во второй срок работы Индуса Тагирова на должности председателя организационная работа конгресса улучшилась».



Реплика Римзиля Валеева: Оценка ценности сабантуев, которые процветают до сих пор, характеристика деятельности ВКТ под руководством Индуса Тагирова выглядит противоречивой. Она показывает, насколько сложной и противоречивой была эпоха.

«Идеологию “раскручивали” на основании резолюции объемом 1,5 страницы»

Важным направлением работы стала и разработка программы ВКТ…

Здесь нужно кое-что уточнить, расставить точки над «i». Я не согласен с утверждением моего коллеги Дамира Исхакова, который в своем интервью «Татар-информу» заявил, что не было программы и идеологии конгресса татар. Цитирую из текста его ответов: «по его итогам не подготовили и не приняли никаких программных документов. Проголосовали только за резолюцию… Председатель ВКТ Индус Тагиров вышел на меня через Римзиля Валиева, и осенью 1992 года мы вместе с ним сочинили первый проект программного документа и разработали уставные положения».

Осенью 1992 года, после первого съезда ВКТ, я действительно привлек экспертов, прежде всего своего приятеля Дамира Исхакова – эксперта с этнологическим образованием, автора многих научных трудов. Впоследствии его и еще несколько человек мы включили в список для кооптирования в состав Исполкома. За первые пять лет состав исполкома вырос почти до 40 человек. Было еще бюро исполкома, которое состояло из председателя и трех заместителей, а также директора фонда, являющегося руководителем аппарата исполкома. Знаю и помню это точно, так как сам придумал такую должность для директора фонда Лилии Нарбековой, которая перешла к нам с поста заместителя министра культуры РТ.

Насчет Устава правда только в том, что на первом съезде действительно не был принят Устав ВКТ. Просто не было опыта, прецедентов, настоящий проект должны были придумать мы – избранные члены исполкома. И это тоже было неплохо, так как с формальным уставом, составленным непричастными спецами, мы бы крепко замучились. Устав ВКТ и некоторые программные документы мы разработали к следующему съезду, через 5 лет они были приняты!

Так что Дамиру Исхакову не пришлось придумывать осенью того же года идеологию и программу конгресса. С ним и другими экспертами мы разрабатывали программу на основе материалов съезда (один из разработчиков – ныне покойный заведующий отделом культуры Кабинета Министров РТ Рубин Бадертдинов). Идеологию «раскручивали» на основании резолюции объемом 1,5 страницы, принятой на съезде. В ней содержались все необходимые идейные установки, цели и задачи Исполкома, которые можно было переосмыслить применительно ко Всемирному конгрессу. Под рукой был почти часовой доклад Минтимера Шаймиева, с которым Президент РТ выступил на открытии съезда.

«Именно Ренат Харис в начале 1992 года внес через руководителя Аппарата Президента РТ предложение Минтимеру Шаймиеву о созыве Всемирного конгресса татар» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Резолюция содержит идеи, актуальные до сих пор. Уверен, что к ней тогда приложили руку советник Президента РТ Рафаэль Хакимов, депутаты Госсовета РТ Ренат Харис и Халяф Низамов, сотрудники отдела межнациональных отношений Аппарата Президента РТ. Именно Ренат Харис в начале 1992 года внес через руководителя Аппарата Президента РТ предложение Минтимеру Шаймиеву о созыве Всемирного конгресса татар. Впрочем, идей и проектов может быть много, но официальное решение подписано Президентом Татарстана!

Согласен с Дамиром Исхаковым насчет мотивов решения о конгрессе. Тогда среди представителей национального движения, татар из разных стран витала идея созыва парламента татарского народа.

Вполне естественно, что это простимулировало идею созыва конгресса татар и в нашей республике. Тогда Татарстан через тяжелые споры и переговоры добивался признания своего нового статуса как одной из республик, учредившей Российскую Федерацию. В марте того же года состоялся референдум, в ноябре была принята Конституция РТ. В нее вошел пункт о поддержке татар, живущих в других регионах.

«Индус Тагиров на равных общался с крупными руководителями, во многих регионах его хорошо знали, в том числе ученые, специализирующиеся в области истории» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему именно татары взялись тогда за создание своей международной структуры?

Все этносы равноправны, но второй в России по численности татарский народ, имеющий опыт строительства своих государств, принявший ислам более тысячи лет назад, раньше крещения Руси, имеет возможности для оформления своего органа самоуправления. Вот и всё.

Мы, идеологи ВКТ, в первые годы своей деятельности отрабатывали механизм реализации этих возможностей, налаживали работу региональных и местных организаций, вели переговоры с местными властями. Индус Тагиров на равных общался с крупными руководителями, во многих регионах его хорошо знали, в том числе ученые, специализирующиеся в области истории, к тому же он участвовал в переговорах с федеральным центром. Губернаторы, главы администраций принимали нас хорошо. Во многом благодаря ясной и конструктивной концепции и программе ВКТ, авторитету Минтимера Шаймиева. Теперь эффективность и значимость ВКТ во многом связаны с поддержкой Рустама Минниханова.

«Была попытка свергнуть Тагирова после первого пятилетия»

Значит, факт критики Исполкома ВКТ, о чем говорил Дамир Исхаков, не подтверждается?

Он же сам говорит, что не участвовал в работе конгресса первых лет, что критиковал руководство исполкома, сначала вместе с Рафаэлем Хакимовым. Это была попытка свергнуть Тагирова после первого пятилетия. Значит так и было. Но это не значит, что они в своем оценочном суждении были правы. Они сами хотели лидировать, что вполне понятно. Тогда всё, что делалось в политике, не проходило мимо Рафаэля Хакимова. А Дамир Исхаков почти единственный этнолог, окончивший аспирантуру в Москве. Он часто привлекался к работе, выдавал свои идеи. У меня с ними обоими всегда были хорошие отношения.

Многим хотелось, чтобы конгресс сразу все перевернул, совершил революцию и оживил татарский мир. Для этого они сами хотели возглавить дело, поставив жесткую альтернативу – конгресс татар или Сабантуй. Побольше, мол, нужно деловитости, решения проблем и поменьше Сабантуя. Именно об этом идет речь в интервью Дамира Исхакова.

Вот прошли 20-25 лет. Национальные проблемы, язык, культура, приобщение молодежи к этнической идентичности не потеряли своей остроты. А сабантуев, больших и разных, стало еще больше. За это многие благодарят, радуются. И Дамир Исхаков с ними теперь не спорит.

Из интервью Дамира Исхакова:



«Самая большая угроза для татар – это языковая ассимиляция. Это уже даже не угроза, это уже реальность. Я внимательно наблюдаю за молодежью и в результате пришел к выводу, что в ходе попытки возрождения национального образования в 1990-х годах мы успели обучить только одно поколение молодежи. Оно вполне татароязычное, очень грамотное, проявляет себя в разных сферах. Но затем мы утеряли наши позиции и сейчас в большинстве случаев воспроизводим фактически уже не татароязычных татар».



Реплика Римзиля Валеева: Совершенно верно. Вот с этим бесспорным тезисом Дамира Исхакова приходится согласиться.

«Мы в сложные политические игры не вступали»

Насколько программно-идеологические установки соответствуют актуальным проблемам?

Буквально все соответствует. Идеология, программные цели и через 30 лет не устарели. Считаю уместным напомнить цели, поставленные на первом съезде:

объединение татарского народа;

помощь в социально-экономическом, национально-культурном, а также политическом и духовном развитии Республики Татарстан;

участие в исследовательской и миротворческой деятельности, осуществление связей с международными гуманитарными организациями, сотрудничество с государственными органами, культурно-просветительскими учреждениями, национально-культурными объединениями, религиозными организациями, а также отдельными гражданами;

участие в деятельности по разрешению этнорегиональных проблем татар на основе соблюдения демократических принципов, норм международного права и законов стран проживания татар;

разработка и содействие реализации целевых программ в области национально-культурного развития – языка, науки, образования, культуры, демографии, исторического наследия, педагогики;

регулярное взаимодействие с татарской диаспорой;

сбор и распространение информации о Республике Татарстан и татарском народе, издание газет и журналов, видео- и аудиопродукции в установленном законом порядке, взаимодействие со средствами массовой информации в регионах проживания татар.

Благодаря реализации принципов и установок, определенных на первом и последующих съездах ВКТ, эта международная организация татарского народа сейчас признана эффективным инструментом народной дипломатии.

На чем основываются концептуальные идеи Устава?

Именно указанные выше цели и способы их достижения мы заложили сначала в Устав Исполкома ВКТ как республиканской общественной организации, который был зарегистрирован в Министерстве юстиции Татарстана осенью того же 1992 года. По нему и разворачивали текущую работу ВКТ в Казани. Не могли же мы жить и работать без регистрации! Региональные и зарубежные организации, проголосовавшие за резолюцию на первом съезде, ориентировались на наш республиканский Исполком ВКТ.

А Устав Всемирного конгресса татар как Международной (межрегиональной) организации мы отработали ко второму съезду, состоявшемуся в 1997 году, где утвердили его и весной следующего, 1998 года, зарегистрировали в Министерстве юстиции РФ.

Потом представилась возможность взаимодействия с международными организациями. До сих пор помню, как мы с Индусом Тагировым ездили регистрироваться в Москву в Секретариат Информационного центра ООН. ВКТ состоял и в ОНН – в Организации непредставленных народов, которая впоследствии была признана “неоднозначной структурой”, а мы в сложные политические игры не вступали. Зато Конгресс татар в качестве наблюдателя приняли в Межпарламентскую Ассамблею стран СНГ. Ведь в новых странах – бывших союзных республиках живет значительное число татар, и мы принимали участие в обсуждении модельных законопроектов с учетом интересов татар Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Законодатели этих республик и Госдумы РФ были рады нашему участию. Помню, я ездил на выездное заседание Ассамблеи в Армению, Россию представляла депутат Госдумы РФ Елена Драпеко.

«Дамир Исхаков с Рафаэлем Хакимовым (на фото) были неравнодушны к деятельности ВКТ. Я советовался с ними, их пожелания всегда учитывались» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первое десятилетие были тщательно отработаны идеология и правовые основы ВКТ, созданы региональные организации в крупнейших регионах проживания татар. В основу Устава Республиканской и Всемирной организации легли идеи, изложенные в резолюции и докладах первого съезда.

Дамир Исхаков с Рафаэлем Хакимовым были неравнодушны к деятельности ВКТ. Я советовался с ними, их пожелания всегда учитывались. Оценивая эти факты, не стоит полагаться на память, лучше достать стенографические отчеты и посмотреть материалы. Основа, динамический фундамент были выстроены тщательно и продуманно, благодаря чему наша организация стала авторитетной и уважаемой в стране и мире. Иногда ее воспринимают как еще одну ветвь государственной власти, что не освобождает ВКТ от выполнения миссии общественной организации, которую считает своей каждый представитель нашей национальности. Всемирный конгресс татар представляет интересы второго по числу народа России, не монополизируя право на единственную истину.

Из интервью Дамира Исхакова:



«В 2006 году мы приступили к формированию документа, который назывался вначале «Стратегия развития татарской нации». Четыре года упорно работали и к 2010 году даже выработали структуру этого документа, подготовили анкету, которую начали рассылать на места с тем, чтобы местные организации прислали нам свои соображения. Но в 2010 году у нас произошла размолвка с Рафаэлем Хакимовым, и он закрыл наш центр. Вопрос о создании концептуального стратегического документа остался, а структура по его выработке перестала существовать».



Реплика Римзиля Валеева: Жаль, что создание стратегии и наработки сильных аналитиков потерпели неудачу или были забыты.

«Объявленные наработки были положены под сукно»

Стратегия развития татар – в какой мере это рабочий документ? Насколько он находит свою реализацию в практической деятельности ВКТ? Каковы критерии оценки ее выполнения?

Мне трудно комментировать официальную «Стратегию действий», так как я не причастен к ее разработке. О ее содержании и сути не раз спрашивал у создателей и руководителей. Пока сам осилил только раздел «Основные направления деятельности по реализации стратегии». А суть самой стратегии должны объяснять авторы документа.

Дамир Исхаков в своем интервью рассказывал о Центре этнологического мониторинга, который впоследствии был закрыт Рафаэлем Хакимовым.

Был такой центр, и комиссия по разработке стратегии под руководством Дамира Исхакова была. Проходили конференции, издана книга «Татары в XXI веке» с интересными концептуальными статьями, в том числе и с моей – о роли СМИ в этностроительстве. Но почему тогда, после четырех лет работы над концепцией и методологией, дело остановилось? По какой причине дело не дошло финальной стратегии – не знаю. Тогда председателем Исполкома ВКТ был Ринат Закиров, он поддержал этот проект, а сам этнолог Дамир Исхаков при нем был главным идеологом!

Да, еще 12 лет назад была проведена подготовительная работа над концепцией и методологией стратегии. Почему дело не дошло до окончательного документа? Суть и историю вопроса оценит история. Ведь в 2018-2019 годы шла работа группы ученых, но объявленные наработки были положены под сукно, и на заседании «Милли шура» поставили на голосование новый, неизвестный текст, который был принят без обсуждения.

«Критерии очень простые: количество владеющих или изучающих родной язык; приобщение детей и внуков к татарским классам и школам; количество участников этнических праздников...» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Конкретных аналитических проектов, кроме съемок видеороликов во время переписи населения, пока не было»

Как бы вы оценили научно-экспертное сопровождение работы ВКТ?

Мы сами с Дамиром Исхаковым и парой экспертов стараемся, и нам не запрещают этим заниматься. Два года назад было принято решение Национального совета о создании экспертно-аналитической группы под руководством Дамира Исхакова. Он теперь главный редактор краеведческого журнала «Родная земля». Пытаемся вести аналитический дискурс. Но конкретных аналитических проектов, кроме съемок видеороликов во время переписи населения, пока не было. Организовали интеллектуальный клуб «Татарский квадрат». Новых аналитических сборников пока не выходило. К нынешнему съезду ВКТ Дамир Исхаков издал два специальных номера журнала «Родная земля», куда вошли публикация Индуса Тагирова на татарском и моя статья на русском языках, посвященные первому десятилетию ВКТ.

Каковы, на ваш взгляд, должны быть критерии оценки эффективности работы ВКТ? В чем она могла бы измеряться?

Мои критерии очень простые, они выявляют здоровую атмосферу согласия в многонациональном обществе: количество владеющих или изучающих родной язык и язык страны проживания; приобщение детей и внуков к татарским классам и школам; тиражи газет, журналов, книг, рейтинги телерадиопередач; состояние книжной торговли, количество проданных книг для детей и юношества; количество участников этнических праздников, зрителей татарских спектаклей, фильмов. Интерес к истории и культуре в наших условиях можно реализовать на русском или других языках. Эти маркеры легко проверить пусть не в масштабе всей страны, но в одной деревне, в городском доме, микрорайоне это возможно.

Оценка взаимодействия ВКТ и ФНКАТ? Каким оно должно быть?

Это большая сложная тема для специалистов, причастных к проблеме этнокультурных организаций. О ней я рассказал в книге «Автономное плавание» о российских татарах и в сборнике «Татары у себя дома». Кстати, она признана лучшей книгой 2005 года на республиканском конкурсе «Хрустальное перо».

О проблеме взаимодействия ВКТ и ФНКАТ Римзиль Валеев рассказал в книге «Автономное плавание» о российских татарах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Среди региональных татарских обществ были и есть конкуренция и противоречия»

Как бы вы оценили деятельность организаций ВКТ на местах, в регионах? Есть ли между ними координация? Иногда приходится слышать о противоречиях между ними, а также между ними и ВКТ?

Среди региональных татарских обществ были и есть конкуренция и противоречия. Эти вопросы нужно анализировать на собраниях и форумах татарского сообщества, с публикацией аналитических отчетов. В идеале – открыть курсы и семинары переподготовки кадров наподобие прежних зональных партийных и профсоюзных, комсомольских школ. Исключительно для поддержки правовой культуры и компетентности кадров.

Какие нерешенные задачи ВКТ стоят на очереди?

О задачах пусть скажут руководители. Я ветеран и эксперт. Считаю, что нужно издать книги об истории национального движения, открыть музей татарской эмиграции и вообще музей Всемирного конгресса татар в целом. Давно надо было написать несколько диссертаций об истории ВКТ. Странно, что эта тема не попала в планы академических институтов и университета. В фотовидеоархивах почти нет фильмов о прежних съездах, сохранилось очень мало специальных репортажей, раньше у телевизионщиков не хватало пленок, видеозаписи обычно стирали.

ВКТ в строгом смысле слова не является ни общественной, ни государственной организацией. Какое место, на ваш взгляд, конгресс занимает сегодня в обществе?

Почему не является? Всемирный Конгресс татар – Союз общественных объединений, он представляет собой сложный организм. Татары – второй по количеству в Российской Федерации народ с древней историей. Характерное для него частно-государственное и общественное взаимодействие теперь обычная норма жизни. Татары всегда цементировали многонациональный российский народ и скрепляли государство, сближая его с другими народами и странами.



* Верховный суд Республики Татарстан 10 июня 2022 года вынес решение о ликвидации ВТОЦ