Римзиль Валеев: «Игнатьев превратил ТАССР в татарскую республику»

В Казани необходимо увековечить имя первого секретаря Татарского обкома КПСС Семена Игнатьева, назвать в честь него улицу, считает публицист Римзиль Валеев. В своем интервью он отмечает, чем Татарстан и татары многим обязаны Игнатьеву, констатируя, что мы почти не помним прежних лидеров республики.

Римзиль Валеев: «Причина забвения ярких, иногда героических личностей в том, что о многих из них не говорили и не писали» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Многих лидеров просто не знали или знали поверхностно»

Римзиль Салихович, как вы считаете, где нужно установить мемориальную доску Семену Игнатьеву?

Это не самый важный вопрос – куда вешать мраморную доску. Когда ситуация созреет, место найдется. Татарский обком партии в 50-годы располагался на улице Горького, напротив театра им. Тинчурина, где сейчас городское управление здравоохранения. Кто знает первых секретарей, которые работали в прежние десятилетия? Почти никто.

Сначала должен быть решен вопрос об установлении мемориальной доски, признании достопримечательностью дома, где жил или работал тот или иной человек. По поводу Игнатьева еще только формируется повестка дня. Причина забвения ярких, иногда героических личностей в том, что о многих из них не говорили и не писали. Не было принято писать, просто было страшно или неприлично упоминать имя вчерашнего руководителя, когда уже новый, действующий вступил в права, и неизвестно, как он отнесется к упоминанию предшественника.

Многих просто не знали или знали поверхностно. В Казани есть улица и памятника Мулланура Вахитова. Но знающих эту историческую личность окажется немного. Вахитова знают побольше, он причастен к важнейшим историческим событиям. А других?

«Знают Саид-Галиева, есть улица его имени и одноименный Дом культуры в Дербышках. А ведь он первым председателем Совнаркома ТАССР проработал всего один год» Фото: kzn.ru

Еще знают Саид-Галиева, есть улица его имени и одноименный Дом культуры в Дербышках. А ведь он первым председателем Совнаркома ТАССР проработал всего один год, из-за страшного голода 1921 года и жуткой ситуации в республике, после которой его сняли и отправили в Крым. Просто он был на хорошем счету перед ЦК ВКП(б), его знали и хорошо относились к нему Ленин и Сталин.

А кто был вторым, третьим предсовнарокомом? Кто руководил Верховным Советом ТАССР – мало кто знает. А ведь среди лидеров Татарстана, первых лиц обкома, Совета министров были сильнейшие кадры. Большинство из них репрессированы в 1930-е годы. У многих нет ни могилы, ни даты смерти.

Семен Игнатьев не репрессирован, после выхода на пенсию прожил два десятилетия, издал свою книгу афоризмов и пословиц, доказал несвойственные для партийной номенклатуры черты высокого интеллектуала. Именно таким и был Игнатьев.

«Он превратил ТАССР в татарскую республику, поставил вопрос о суверенитете и национально-культурном развитии татар»

Как, по-вашему, заслуживает увековечивания Семен Игнатьев?

Я считаю, что заслуживает. Возможно, кто-то из ветеранов скажет, что он всего три года руководил Татарстаном, точнее партийной организацией ТАСС. Но это были годы хрущевской оттепели, когда отдельные смельчаки давали свободу, пользовались ею.

Игнатьев, который мог быть расстрелянным как бывший министр ГБ и соратник Сталина, расплачиваться за Берию или Абакумова, даже Ежова. В любой момент его могли обвинить во всех грехах, хотя бы потому, что он мог занять высокий пост в масштабе страны как избежавший репрессий.

«Игнатьев учредил Государственную премию имени Г. Тукая в области литературы и искусств» Фото: archive.gov.tatarstan.ru

А он в ТАССР развернул работу по развитию татарских школ, на Пленуме обкома утверждал план повышения статуса татарского языка, обосновывая и согласовывая свои действия в ЦК КПСС и в Министерстве просвещения РСФСР. Он учредил Государственную премию имени Г. Тукая в области литературы и искусств.

Он фактически превратил ТАССР в татарскую республику, поставил вопрос о суверенитете и национально-культурном развитии татар. Он услышал чаяния татарских литераторов и ученых, которые писали в Москву письма с предложением дать ТАССР статус Союзной республики. Мы же помним немца Карла Фукса за то, что доброжелательно и объективно оценил татар. Его связи и авторитет помогли обновить экономику. При Игнатьеве был решен вопрос о развитии нефтехимической отрасли в Нижнекамске, о производстве стратегических бомбардировщиков.

«Его сам Сталин критиковал за «мягкость»

Когда вы пришли к выводу об уникальности и высокой нравственности личности Игнатьева?

Мысль об увековечивании памяти Игнатьева пришла после выхода книги Булата Султанбекова о нем. Ведь сам факт написания и издания книги – большое событие и высокая честь. Не о каждом человеке со значительной биографией пишут книги, еще реже – читают. Статья Нияза Ахмадуллина в интернет-издании «Миллиард.татар» дает повод задуматься об Игнатьеве как о незаурядной личности, ценном для татар благородном человеке.

Много противоречивых событий происходили при участии Семена Денисовича Игнатьева. Есть люди, которые работали намного дольше, оставили больше следа и имеют заслуги, но где они? Помнят и знают тех, кто причастен к поворотным и благородным событиям.

«Говорят, Игнатьев жил в особняке на улице Кирпично-заводской, которая теперь названа именем Хади Атласи» Фото: Ильгизар Вахитов

Семена Игнатьева можно отнести к таким личностям. Ведь он работал при Сталине Министром госбезопасности СССР, секретарем ЦК КПСС, выполнял непростые, не всегда благородные, а иногда чудовищные приказы генсека. И остался человеком, сохранил свое лицо. Его сам Сталин критиковал за «мягкость»!

Я считаю, что нужно присвоить одной из казанских улиц имя настоящего русского интеллигента, вдохнувшего жизнь в татарскую культуру. Говорят, Игнатьев жил в особняке на улице Кирпично-заводской, которая теперь названа именем Хади Атласи. В этом красивом старом здании располагался детский сад, куда я водил своего сына. Это неподалеку от стоящего на ул. Вишневского магазина «Бюрократ» и рядом со спортплощадкой Казанского архитектурно-строительного института.

Вряд ли стоит переименовывать эту улицу. Имя Семена Игнатьева можно дать улице в новом микрорайоне. И обязательно объяснить, кем он был, что сделал для республики, для национального образования и культуры. Если на открытие улицы меня позовут, обязательно расскажу, как Игнатьева сняли по жалобе завистливого татарского чиновника, который разоблачил Семена Денисович за «излишнее» увлечение татарским языком и культурой. Должна же восторжествовать справедливость! Татары должны помнить, кому они обязаны поучительными страницами национальной культуры!

Ильгизар Вахитов, milliard.tatar