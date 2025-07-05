Римма Садыкова: Татарстан является лидером по мерам социальной поддержки

Татарстан является лидером в России по мерам социальной поддержки. В этом году в республике действует более 60 мер поддержки семей. Об этом сообщила журналистам на семейном празднике в парке «Елмай» Казани социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» по РТ Римма Садыкова.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«В прошлом году мерами соцподдержки воспользовались более 1 млн человек. С 2022 года в республике реализуется масштабный проект поддержке участников СВО и их семей. Это региональные единовременные выплаты при заключении контракта, льготы на ЖКХ, возможность получить бесплатное лечение, реабилитацию, содействие в трудоустройстве, адаптация жилых помещений», – рассказала она.

Садыкова подчеркнула, что в республике проживает более 50 тыс. многодетных семей, фиксируется рост продолжительности жизни населения. «Думаю, что это показатель высокой медицинской помощи и уровня жизни населения. И эту поддержку руководства республики может почувствовать на себе каждый», – заявила она.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Садыкова отметила, что как многодетная мать и супруга участника специальной военной операции тоже пользуется мерами соцподдержки. «Например, карта «Батыр» дает возможностью посещать различные мероприятия, театры, музеи, цирк. Благодаря такой поддержке моя дочь сейчас отдыхает в одном из лагерей Татарстана», – сказала она.

В Татарстане с 1 по 8 июля проходит «семейная неделя». Она приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В рамках этой недели по всей республике планируется провести более 600 мероприятий. По мнению Садыковой, такое масштабное событие должно стать ежегодным.

Ранее Римма Садыкова попросила руководителя республики Рустама Минниханова принять участие в выборах Раиса Татарстана, о чем сообщал «Татар-информ». Она также входит в состав Штаба общественной поддержки Минниханова.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».