В Госсовете РТ главной задачей СМИ назвали противостояние влиянию недружественных стран

В последние годы роль как республиканских, так и всероссийских СМИ меняется, но донесение достоверной информации до людей по-прежнему остается важнейшей составляющей их работы. В частности, нужно противостоять информационным операциям от недружественных стран, которые стараются ввести население в заблуждение, заявила перед началом коллегии РА «Татмедиа» поделилась заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова.

«Сейчас сложный период. Перед журналистами и СМИ стоят вдвойне сложные задачи. Нужно объяснять людям, что происходит. В обществе есть некоторое напряжение, потому что идет давление извне. Мощнейшее влияние оказывают центры информационно-психологических операций, которые работают на американскую разведку. Они не могут зайти в СМИ, но работают в сетях. Это большая угроза. Я думаю, что наши средства массовой информации справляются перед стоящими перед ними задачами. Люди ищут достоверную информацию», – заявила она.

Ратникова также обратила внимание на развитие и трансформацию татарстанских СМИ, которые начали активно заходить в соцсети. При этом она подчеркнула, что перед изданиями на сегодняшний день стоит задача быть не просто достоверным источником, но и средством психологической поддержки для населения.