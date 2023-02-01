Римма Ратникова: «Народная программа “Единой России” меняет жизнь к лучшему»

Изменения в народную программу «Единой России» представили на заседании Программной комиссии, которое провел Председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, документ должен учитывать не только предварительные планы, но и все запросы граждан, которые продиктованы жизнью.

Выполнение обещаний, данных избирателям – главная задача единороссов Татарстана, считает заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

«Сейчас в республике проходят заседания коллегий министерств и ведомств, где подводятся итоги 2022 года. Также татарстанские единороссы на своих партийных конференциях и собраниях подводят итоги реализации Народной программы.

Одним из самых востребованных стал проект бесплатной социальной газификации. Республика и так достаточно газифицирована, но населенные пункты активно растут, застраиваются, число желающих провести газ к домовладению велико. Так, в 2022 году было подано около 17 тыс. заявок, газопроводы подведены к 12 тыс. участков. Оставшиеся 5 тыс. будут подключены к газу в текущем году», - сказала Ратникова.

Она напомнила, что несколько лет назад Татарстан был инициатором обустройства общественных пространств, а потом и дворов многоквартирных домов. Эти проекты преобразили наши города и районные центры. В прошлом году обустроено еще 59 парков, скверов, набережных. Плюс 1212 городских дворов, проекты, обновления которых были детально обсуждены с жителями, – итог 2022 года.

Особое внимание Татарстан уделяет системе здравоохранения. В минувшем году в этой сфере было построено 65 и отремонтировано 90 объектов. ФАПов по федеральной программе построено 29, по республиканской – еще 23.

Активно работали по созданию новых образовательных пространств в школах. В программу прошлого года вошли 67 школ, и они были не просто капитально отремонтированы, там, действительно созданы современные школьные пространства, радующие педагогов, родителей, а главное, самих ребят.

«Сданы также ряд почтовых отделений, спортивные объекты, детские сады, реставрируются памятники истории, культуры, архитектуры. И в этом году забот не меньше. Народная программа, несмотря на сложную ситуацию в стране, действует, меняет жизнь людей к лучшему», - подчеркнула Ратникова.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Участие в ее формировании приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.