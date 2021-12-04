Римма Ратникова: «Мы видим, что в „Единую Россию“ идет приток молодежи»

Партия «Единая Россия» использует эффективный механизм обновления своего кадрового состава. Он позволяет сочетать в работе опыт старшего поколения и свежий взгляд на решение задач у молодежи. Такое мнение в беседе с ИА «Татар-информ» выразила заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», депутат Государственного Совета РТ Римма Ратникова.

Она подчеркнула, что в год своего 20-летия «Единая Россия» продолжает курс на обновление своих рядов. Это касается и состава фракции «единороссов» в Государственной Думе — по итогам прошедших осенних выборов он обновился практически наполовину. Аналогичные процессы обновления идут и на уровне республиканского отделения партии.

«Происходит постоянное обновление. Мы видим, что у нас идет приток молодежи. Идет обновление и руководящих органов партии — начиная с первичных организаций, местных отделений и далее наверх. В самом уставе партии есть пункт о необходимости ротации», — пояснила Римма Ратникова.

По ее словам, партийцам удалось наладить эффективный механизм кадрового обновления, когда сочетается опыт старших коллег и нестандартный подход более молодого поколения.

«Наработки тех, кто работает в партии не первый год, остаются актуальными. В то же время новые члены партии приносят с собой новые подходы к решению тех или иных задач, стоящих перед страной и нашей республикой», — сказала Ратникова.

При этом она заметила, что приходящие в «Единую Россию» свежие кадры не являются новичками в полном смысле этого слова — каждый из них добился значительных успехов в своем профессиональном направлении.

«Это люди, которые уже показали себя в общественных организациях. В нашей республике у нас действуют соглашения с более чем 40 общественными организациями, мы очень активно с ними взаимодействуем. В последнее время наибольшую кадровую активность здесь проявляют волонтерские организации, их члены вступают в ряды нашей партии», — сообщила Римма Ратникова.

По ее словам, эффективная система кадров нужна для реализации ключевой цели — «Народной программы» партии. Она включает тысячи предложений граждан, полученных за последние месяцы. Часть из них требует корректировки законов на уровне Госдумы, другая часть посвящена решению конкретных задач на местах — от ремонта дорог и строительства мостов до создания новых детсадов, школ, объектов инфраструктуры.

«Поступают самые разные предложения, мнения, зачастую и критика. Ряд законодательных изменений уже начал претворяться в жизнь. Что касается решения конкретных задач на местах, то мы уже работаем над этим, составляем план решения данных вопросов на ближайшие несколько лет — чтобы под каждое предложение было соответствующее финансирование и люди видели реальный рост качества жизни», — заключила Римма Ратникова.