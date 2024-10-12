Римма Никитина записала песню «Ахмат – сила»: «Рамзан вперед, Рамзан идет!»

– Римма, на днях ты опубликовала свою новую песню «Ахмат – сила», посвященную Рамзану Кадырову. Как родилась эта идея? Кто автор слов и музыки?

– Большинство своих песен я пишу сама. С этой песней так же – и текст, и мелодия моего собственного сочинения.

Что касается идеи, то она возникла так. В январе этого года я впервые посетила Грозный. Была проездом, всего несколько часов, но успела побывать в красивых местах города. А в мае заехала в Грозный по дороге в Дагестан. На этот раз зашла в мечеть «Сердце Чечни», увидела еще несколько достопримечательностей. Зимой город выглядит иначе, а в мае это невероятная красота, я была так восхищена!

В начале осени, возвращаясь из Осетии, летели через Грозный, и я снова побывала в «Сердце Чечни». И в этот момент родилась идея написать песню о городе. Мысль эта жила во мне уже давно, но тут уже сами собой пришли слова. Я сказала себе: скоро в Грозном будут праздновать День города (5 октября, – прим. Т-и), сделаю такой подарок. Записала песню, приехала на День города, в тот же день мы сняли клип. Съемки завершились только вчера, я все еще в Грозном.

В этот раз мы побывали уже во всех уголках города. Не перестаю восхищаться – как здесь чисто, благоустроено, какие грозненцы воспитанные, добрые. И к туристам здесь очень хорошее отношение.

Меня даже несколько раз подвозили на такси бесплатно, узнав, что я из Татарстана. У нас такое невозможно представить. Люди относятся друг к другу с уважением. Мои знакомые в Казани пишут мне в шутку: «Тебя что, похитили там?» Нет, к женщинам здесь относятся с огромным уважением.

В песне Риммы Никитиной есть такие слова:

«Светлый азан уловлю я душой,

Чечня, расцветай, мы гордимся тобой.

Ахмат – сила, Аллаху Акбар,

Ахмат – сила, веру дает.

Рамзан вперед, Рамзан идет,

За Рамзаном – чеченский народ».

– Какой была реакция на песню? Много было комментариев?

– Очень много. Я ожидала этого, но не думала, что их будет настолько много. Очень много и позитивных, и негативных комментариев.

– Например, пишут, что ты кряшенка, а в песне произносишь «Аллаху Акбар».

– У меня мама мусульманка. Я верую в единого Бога. Я спокойно захожу и в мечеть, и в церковь. Не разделяю религии. Если я росла в семье, где почитают две религии, думаю, у меня есть право петь «Аллаху Акбар». А слова «Ахмат – сила» – это их слоган. Как у нас в Татарстане «Без булдырабыз».

В своей песне я пою о городе Грозном, о его жителях. Песня очень понравилась людям. Ее уже услышали и «наверху», всем она очень понравилась. Думаю, что все будет хорошо. А те, кто обсуждает в негативном ключе, – пускай, я не переживаю по этому поводу.

Эта песня и маме очень понравилась. Не вижу ничего плохого в том, чтобы в песне упоминать Аллаха.

– Также пишут, что ты пытаешься угодить тем, кто наверху, как ты сама выразилась. И не только им – хочешь понравиться вообще всем.

– Пишут, конечно, чего только не пишут... И что квартиру мне Рамзан Кадыров якобы купил, и машину, гадают – «Мерседес» или «Приору» (смеется). Чего только нет в этих комментариях, удивляюсь фантазии людей. Читаю, смеюсь и продолжаю идти вперед своей дорогой.

А что касается желания угодить, то у меня есть и песня, посвященная Татарстану. Называется «Наш Татарстан». Я пою там, что Рустам Минниханов – наш крутой шеф, что «без булдырабыз». Я и о России тоже записала песню. Потому что живу в России, люблю свою страну и горжусь ею.

Песню о Грозном я записала потому, что очень полюбила этот город. Безусловно, Рамзан Кадыров приложил много усилий для его процветания. Я очень хорошо отношусь к лидеру Чечни. Когда общалась с жителями, поняла, что жители тоже очень его уважают, все говорят, что он все делает для республики. Он же говорит: «За свой народ я жизнь отдам», гордится им. Я тоже это вижу и поэтому написала эту песню.

Припев у меня появился еще в Чечне. Когда выезжала из республики, уже напевала про себя: «Ахмат – сила, Аллаху акбар». А потом пришли строки «Сердце Чечни покоряет сердца», затем другие строки, а потом и второй куплет. Мне кажется, получилось хорошо. Жителям Чечни тоже понравилось. Для меня главное, чтобы мои песни нравились людям. Если они будут слушать, делиться этой песней, значит, у меня среди жителей Чечни появятся свои слушатели. Это же само по себе большой успех.

Отсюда я уеду с самыми хорошими впечатлениями. Я думаю, что напишу об этом городе не одну песню.

Я люблю путешествовать. Деньги в кубышку не складываю, у меня это и не получается. Есть немного денег – сразу выезжаю в разные города и регионы. Потому что от путешествий получаешь впечатления. Чувства и переживания, полученные во время путешествий, вдохновляют на новые песни. В сентябре побывала в [Северной] Осетии, там мне тоже очень понравилось. Моя следующая песня, возможно, будет об Осетии.

– В последнее время в твоем репертуаре все чаще появляются песни патриотического содержания. С чем это связано?

– Да, так и есть. Я сочинила и записала песню о России. Может быть, причина в том, что в такое неспокойное время начинаешь еще больше ценить свою страну. Моей песне о Татарстане, наверное, уже четыре-пять лет. Также я исполнила песню о Зеленодольске. Ее автор сам сказал: «Хочу, чтобы это спела Римма Никитина». Главе района она тоже очень понравилась.

Теперь уже из Уфы пишут: «Сколько стоит песня о городе в вашем исполнении?» Может быть, о столице Башкортостана тоже напишу. Но я не могу писать просто так, мне надо побывать там, вдохновиться. Песню «Ахмат – сила» я написала без чьей-либо просьбы. Это было мое личное желание.

Мне кажется, патриотические песни у меня получаются неплохо. Раз люди обсуждают, значит, и дальше надо их писать (смеется). Скоро выйдет моя песня о ребятах в зоне специальной военной операции. Когда вышла «Россия», они много раз писали мне, чтобы я и им посвятила песню. Что происходит в мире, какая у нас жизнь – о том и поем. Нельзя же все время петь о любви. Песен о любви у меня и так много.

– Стоит ли нам ожидать твоих новых песен на татарском?

– Пока таких песен не будет, потому что я готовлюсь выпускать альбом на русском языке. Скоро будет его презентация, собираю песни для альбома. Татарских песен у меня больше ста, их еще петь и петь. Поэтому пока планирую петь на русском и других языках.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат»; перевод с татарского

Фото и видео предоставлены Риммой Никитиной