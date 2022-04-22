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Спорт
22 апреля 2022  11:36
Дамир Садриев

Ремейк клипа «Татарстан СуперГуд» в исполнении «Рубина» стал победителем премии SB Awards

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21 апреля состоялась церемония награждения победителей профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards.

Победителем в номинации «Креатив года» стал видеоролик казанского клуба «Рубин СуперГуд» с участием главного тренера Леонида Слуцкого и футболистов команды, приуроченный к старту футбольного сезона 2021/2022. 

Клип является неким ремейком клипа «Татарстан – Супер Гуд!» исполнительницы СуперАлиса (настоящее имя Алиса Хусаинова), которая выпустила его в 2004 году.

Также стоит отметить, что «Рубин» стал обладателем премии в номинации SMM-года.

#фк рубин #футбол #РПЛ
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