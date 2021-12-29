news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
29 декабря 2021  13:04

Рим Сафиуллин покинул пост руководителя парков культуры и отдыха Челнов

news_top_970_100

Руководитель муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха» Рим Сафиуллин ушел с должности, которую занимал с 2016 года. Накануне был его последний рабочий день, сообщают «Челнинские известия».

До работы в Челнах Рим Сафиуллин работал в Казани заместителем генерального директора в МУП «Метроэлектротранс», еще раньше трудился заместителем руководителя исполкома в Елабуге. 

На сегодняшний день Рим Сафиуллин проживает в Елабуге вместе со своей семьей. После новогодних каникул он займется поиском нового места работы. В Челнах пока трудоустраиваться не планирует.

По слухам, место Сафиуллина займет Илья Черкашин — заместитель директора по транспорту предприятия автомобильных дорог.

#Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное