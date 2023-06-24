Рим Мустаев: «Отношения военного с Родиной, определяются текстом военной присяги»

Рим Мустаев, член Совета ветеранов РТ, рассказал «Татар-информу», как относится к ситуации с ЧВК «Вагнер».

Он подчеркнул, что отношения военного человека с Родиной, определяются текстом военной присяги.

«Воинская присяга определяет верность человека армии, его верность народу. Она является святой, а за ее нарушение у нас четко прописаны законы», – рассказал Рим Мустаев.

Он уточнил, что человек он Советской закалки и отлично помнит, что было написано в военной присяге, которую он в свое время принял.

«Там в конце было написано четко: если я нарушу военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, ненависть и презрение трудящихся. Точка. Вот все мое мнение, как военного человека по этому поводу», – подытожил Рим Мустаев.