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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 16:33

Ригини: «Кого Загитова наберёт в академию, когда её карьера короче чьей-либо»

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Ригини: «Кого Загитова наберёт в академию, когда её карьера короче чьей-либо»
Фото: t.me/azagitova_official

Хореограф Иван Ригини усомнился в тренерских способностях Алины Загитовой, комментируя строительство её центра в Казани. «Вопрос в том, кого она наберёт, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит. Главное, чтобы тренеры научили, а остальное всё класс», — написал он в соцсетях.

В ответ на критику пользователей Ригини напомнил, что работал с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым: «Я поработал с человеком, который является олимпийским чемпионом, на минуточку. И не как подмастерье, а как ведущий концерта».

Он также заявил, что уровень хореографа определяется не количеством медалей, а способностью «найти то самое для каждого из них, а не под копирку что-то делать». «Настоящему хореографу не нужен готовый проект, чтобы стать элитой», — добавил Ригини.

Алина Загитова уже ответила на этой высказывание, назвав его двуличием и скудоумием.

#алина загитова
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