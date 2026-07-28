Ригини: «Кого Загитова наберёт в академию, когда её карьера короче чьей-либо»

Фото: t.me/azagitova_official

Хореограф Иван Ригини усомнился в тренерских способностях Алины Загитовой, комментируя строительство её центра в Казани. «Вопрос в том, кого она наберёт, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит. Главное, чтобы тренеры научили, а остальное всё класс», — написал он в соцсетях.

В ответ на критику пользователей Ригини напомнил, что работал с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым: «Я поработал с человеком, который является олимпийским чемпионом, на минуточку. И не как подмастерье, а как ведущий концерта».

Он также заявил, что уровень хореографа определяется не количеством медалей, а способностью «найти то самое для каждого из них, а не под копирку что-то делать». «Настоящему хореографу не нужен готовый проект, чтобы стать элитой», — добавил Ригини.

Алина Загитова уже ответила на этой высказывание, назвав его двуличием и скудоумием.