Рифкат Минниханов заявил о возможности расширить серию хакатонов при поддержке партнеров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Серию из шести хакатонов для поддержки молодежных технологических проектов планируют провести в Татарстане, причем их число может увеличиться за счет участия индустриальных партнеров. Об этом на всероссийском хакатоне «ЭкоХак: Чистый океан» рассказал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

По его словам, подобные мероприятия помогают привлекать внимание к идеям молодых разработчиков и создавать условия для их дальнейшего развития.

Минниханов отметил, что Академия наук республики проводит такие мероприятия не первый год. Подготовка к ним начинается заранее – примерно за год – и включает серию вебинаров и хакатонов. По его словам, это уже сложившаяся традиция. При этом внимание уделяется не только финансированию самих мероприятий.

«В данном случае бюджет составляет 2,5 млн. Это второй хакатон из шести. Аппетит разгорается, и у некоторых индустриальных партнеров появляется желание поучаствовать», – отметил Минниханов.

Глава Академии подчеркнул, что любые мероприятия – форумы, конференции и хакатоны – становятся информационным поводом, который помогает привлечь внимание к форуму и его участникам. Он добавил, что после старта участники продолжают представлять свои проекты и это также создает новые поводы для обсуждения и распространения информации о разработках молодых специалистов.

Отвечая на вопрос о связи молодежных проектов с национальными инициативами, Минниханов пояснил, что сегодня особое внимание уделяется направлению технологического лидерства. Он отметил, что проекты, связанные, например, с разработкой новых материалов и другими технологическими решениями, могут быть представлены в рамках этой повестки.

Кроме того, Минниханов напомнил, что ранее говорил о высоком потенциале студенческих стартапов, и отметил, что многие из них уже можно считать одними из явных победителей в своей категории.

«Самое главное еще раз – не останавливаться на этих проектах. Молодые разработчики могут участвовать в университетской технологической платформе и дальше развивать свои проекты. Сегодня средства, финансы есть, нужны просто идеи, хорошие проекты и умные ребята, которые здесь находятся», – заключил Рифкат Минниханов.