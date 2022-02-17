Рифкат Минниханов заявил о важности развития математических, физических и химических школ

Минобрнауки Татарстана необходимо внести предложения по развитию математических, физических и химических специализированных школ. Об этом заявил председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов на заседании коллегии Минэкономики РТ.

«Министерству образования и науки необходимо внести предложения по развитию и популяризации математических, физических и химических специализированных школ и этих направлений в вузах. Без специалистов этой классической триады фундаментальных наук технологии искусственного интеллекта, базой которой считается Иннополис, общедоступными инструментами инновационного производства экономики не станут», – сказал докладчик.

По словам Минниханова, в Университете Иннополис работает сильный состав ученых, и там необходимо развивать фундаментальные научные исследования. «Ученые и фундаментальная наука должна быть за этим вузом», – подчеркнул он.

Руководитель ассоциации также убежден, что крупным промышленным предприятиям необходимо принять активное участие в создании и поддержке трех передовых инженерных школ и двух стартап-студий технологического предпринимательства.

«Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по систематизации участия регионов в научно-технологическом развитии государства, – отметил он. – Предлагаем определить единый центр ответственности, управления и координации научно-технологического развития по принципу проектного офиса. В качестве такого предлагаем рассмотреть на первое время Инвестиционно-венчурный фонд».

Минниханов добавил, что министерствам и ведомствам, учреждениям высшего и специального образования, научным организациям и крупным предприятиям нужно внести предложения по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития России на территории Татарстана.

«Необходимо подготовить предложения по научно-технологическому развитию республики, международные инициативы и проекты для повышения конкурентоспособности татарстанских разработок, научно-инженерных кадров на мировом технологическом рынке», – продолжил он.

Кроме того, докладчик предложил уделить внимание конгрессной и выставочно-ярмарочной деятельности. «Это наиболее эффективная площадка, которая удовлетворяет интересы продавца и покупателя. Некоторые рассуждают, что выставки и наука – это разные понятия. В таком случае победы не видать. Мировой опыт показывает, что выставки и ярмарки информационно-коммуникационных технологий и высокотехнологичной продукции – это единственное место быстрой масштабной монетизации массовых и самых дорогостоящих результатов научно-технологического развития. Но такие мероприятия нужно готовить заранее», – отметил Минниханов.

В прошлом году началась работа по аудиту состояния научно-образовательного комплекса Татарстана. По ее результатам планируется принять Стратегию научно-технологического развития республики.